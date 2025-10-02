Νίκος Πλακιάς: «Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, εκφράζει την οργή του για την Κοβέσι και αμφισβητεί τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασε οργή και απογοήτευση μετά τη συνέντευξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, η οποία αναφέρθηκε και στο δυστύχημα.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Πλακιάς αμφισβήτησε την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσίασε η Κοβέσι, αφήνοντας υπόνοιες για παραλείψεις ή συγκάλυψη των γεγονότων.

Η «καυστική» δημοσίευση

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη», έγραψε ο πατέρας των θυμάτων. Πρόσθεσε επίσης με δηκτικό τρόπο: «Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα, κανέναν άλλον».

Κοβεσι σήμερα :

( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει .

Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )

Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .

Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που… pic.twitter.com/fh9aoicwaq October 2, 2025

Η ανάρτηση του κ. Πλακιά έρχεται καθώς οι συζητήσεις γύρω από τις αιτίες και τις ευθύνες του δυστυχήματος στα Τέμπη παραμένουν έντονες, με την κοινή γνώμη να αναζητά απαντήσεις για τυχόν παραλείψεις ή λάθη στη διαδικασία διερεύνησης.

Τα σχόλια του πατέρα των θυμάτων καταδεικνύουν τη βαθιά απογοήτευση των συγγενών και την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από την υπόθεση, δύο χρόνια μετά το τραγικό γεγονός.

Η δημόσια αντίδραση του κ. Πλακιά προσθέτει νέα διάσταση στη συζήτηση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των αρχών, ενώ τα ερωτήματα σχετικά με το αν και πώς παραδόθηκαν στοιχεία στην Κοβέσι, παραμένουν αναπάντητα.

