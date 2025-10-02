Βαθμολόγια UEFA: Ελλάδα... Βατερλώ!

Τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς μέτρησαν οι ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης και η χώρα μας βλέπει την Πολωνία να έρχεται με... φόρα.

Μία βραδιά που ξεκίνησε με όνειρα και εξελίχθηκε σε εφιάλτη ήταν αυτή για τις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός έκανε την αρχή γνωρίζοντας την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, για να ακολουθήσουν οι ήττες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ από Θέλτα και Τσέλιε αντίστοιχα. Κάπως έτσι η χώρα δεν είχε βαθμολογικό όφελος στην βραδιά και παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 38.312 βαθμούς.

Η Τσεχία είδε την Πλζεν να επικρατεί της Μάλμε, όπως και την Σπάρτα Πράγας να επικρατεί της Σάμροκ Ρόβερς. Από την άλλη, η Σίγκμα Όλομουτς ηττήθηκε από την Φιορεντίνα. Έτσι, η Πλζεν προσέθεσε 800 βαθμούς και έφτασε τους 41.500, ανοίγοντας πολύ την διαφορά της με την Ελλάδα. Η Νορβηγία είδε την Μπραν να επικρατεί της Ουτρέχτης και να προσφέρει 400 βαθμούς.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, πάντως, για τη χώρα μας, μοιάζει να είναι η Πολωνία. Ράκοφ, Λεχ Πόζναν και Γιαγκελόνια πανηγύρισαν τρεις νίκες στο Conference League, ενώ η μόνη πολωνική ομάδα που δεν τα κατάφερε στην βραδιά ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας που ηττήθηκε από την Σάμσουνσπορ. Έτσι, οι Πολωνοί προσέθεσαν 1500 βαθμούς και έφτασαν τους 37.375.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.988 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)