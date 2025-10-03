Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας (vid)

Μια σεφ στο TikTok δίνει ελπίδα στη Γάζα, μοιράζοντας απλές συνταγές με αλεύρι, νερό και αλάτι. Μια viral προσπάθεια επιβίωσης και αλληλεγγύης.

Σε έναν κόσμο που στέκεται συχνά αμήχανος μπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία, η Yasmin Nasir, μια Ιορδανοκαναδή σεφ εκπαιδευμένη στο Le Cordon Bleu του Λονδίνου, επιλέγει να κάνει τη διαφορά μέσα από τον πιο απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο: το φαγητό.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok και στο Instagram (@yasmin.nasir), η Yasmin μοιράζεται συνταγές με μόνο τρία βασικά υλικά – αλεύρι, νερό και αλάτι. Υλικά που, όπως λέει η ίδια, «ελπίζω να είναι ακόμη διαθέσιμα» για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν μια από τις μεγαλύτερες επισιτιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Συνταγές επιβίωσης

Μια από τις πιο viral συνταγές της είναι το λεγόμενο «vegan seitan κοτόπουλο», μια χορτοφαγική εναλλακτική που βασίζεται αποκλειστικά σε αλεύρι και νερό. Παρά τη λιτότητα των υλικών, το αποτέλεσμα είναι πλούσιο σε φυτική πρωτεΐνη και μπορεί να προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα βασικά. «Αυτό είναι για εσάς, τους ανθρώπους της Γάζας. Εύχομαι αυτά τα υλικά να τα έχετε. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι κάτι», λέει η Yasmin σε ένα από τα βίντεό της.

#chicken #vegan #yallayasmin #yallanotbokh #yasminnasir #دجاج ♬ original sound - yasmin.nasir @yasmin.nasir دجاج القمح، نباتي و مصنوع بس من الطحين، و مليان بروتينات! Seitan Chicken, is washed flour vegan meat substitute, filled with Plant Based Proteins. المكونات لكل 1 كوب طحين 1/2 كوب ماء 1/2 ملعقة صغيرة ملح بهارات حسب الرغبة (أنا استخدمت بودرة مرق، بودرة بصل و ثوم، بابريكا، ملح و فلفل) ماء لغسل العجين Ingredients For every 1 cup Flour 1/2 cup Water 1/2 tsp Salt Spices (I used chicken stock powder, onion & garlic powder, paprika, salt & pepper) Water to wash the dough طريقة التحضير: 1) اعجن الطحين مع الماء والملح حتى تتكون عجينة متماسكة. كلما زادت مدة العجن، زادت نسبة تطوير الجلوتين. 2) اترك العجينة ترتاح في ماء وملح لمدة ساعة. 3) اغسل العجينة بالماء ٤ إلى ٥ مرات حتى يصبح الماء صافيًا ويتبقى لديك كرة من الجلوتين فقط. بالنسبة لماء النشا، انقله إلى وعاء كبير واتركه حتى يترسب النشا في القاع، ثم جففه واستخدمه في وصفات أخرى. 4) تبل الجلوتين واتركه يرتاح لمدة ساعة، ثم قطعه إلى شرائح، وجدله واربطه عدة مرات. 5) اقلي السيتان قليًا خفيفًا من الجهتين، ثم لُفه في قطعة قماش نظيفة أو شاش، واغليه على نار هادئة جدًا مع التوابل لمدة ساعة. 6) بعد أن يبرد، يمكن تفتيته تمامًا مثل الدجاج. يمكنك تناوله كما هو، أو قليه، أو شويه، أو استخدامه في أي طبق. Preparation Menthod - Knead flour, water & salt into a dough. The more you knead, the more gluten is developed - Rest your dough in water and salt for 1 hour - Wash your dough in water 4 to 5 times till the water runs clear and a ball of gluten remains. - As for the starch water, transfer the starch water to a big bowl and set aside till the starch sinks to the bottom, then dry the starch and use it in other recipes. - Season your gluten and rest for 1 hour, then cut into strips, braid and knot multiple times - Shallow fry the seitan on both sides, then wrap in a cheesecloth or clean fabric, then simmer in boiling water and spices for 1 hour on super low heat. - Once cool, it shreds just like chicken. You can eat as is, or fry, grill, or incorporate in any dish #seitan #نباتي # يلا_ياسمين # يلا_نطبخ #ياسمين_ناصر

Η προσπάθειά της ξεχωρίζει γιατί δεν πρόκειται για απλό περιεχόμενο ή συνταγές lifestyle. Είναι μια πράξη αντίστασης, φροντίδας και ελπίδας. Τα σχόλια κάτω από τα βίντεό της είναι γεμάτα ευχαριστίες, συγκίνηση και αλληλεγγύη και όχι μόνο από Παλαιστίνιους.

TikTok με ανθρώπινο αποτύπωμα

Η δημοσιογράφος Hebh Jamal μοιράστηκε πρόσφατα ένα στιγμιότυπο από μια γυναίκα στη Γάζα που παρακολουθεί τη συνταγή της Yasmin, γράφοντας: «Αυτό είναι πώς χρησιμοποιείς την πλατφόρμα σου. Μια σεφ που δημιουργεί συνταγές με υλικά που υπάρχουν ακόμη στη Γάζα. Οι άνθρωποι την ευχαριστούν γιατί μπορούν να επιβιώσουν.»

Και πράγματι, τα σχόλια επιβεβαιώνουν το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας:

This chef makes videos on TikTok aimed at those in Gaza to make food only with the ingredients that they have. For ex she taught people how to make vegan chicken+ the comments are flooded with people thanking her after trying her recipes. This is how you use your platform. pic.twitter.com/qaUq85ofF2 August 25, 2025

«Είναι τόσο όμορφο αυτό που κάνεις. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ με κάποιο τρόπο.»

«Έβαλες χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών μας, σε ευχαριστώ.»

«Αυτό είναι το νόημα της ζωής: να αφήνεις πίσω σου κάτι καλό.»

Μια κρίση που κλιμακώνεται

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 640.000 άνθρωποι στη Γάζα αναμένεται να αντιμετωπίσουν μέχρι το τέλος του μήνα το πιο ακραίο επίπεδο πείνας, με τον ΟΗΕ να το χαρακτηρίζει επίσημα ως λιμό κάτι που δεν έχει καταγραφεί ξανά στη Μέση Ανατολή με τέτοια ένταση.

Από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2025, ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο θανάτου από υποσιτισμό έχει τριπλασιαστεί, από 14.100 σε 43.400. Παρά την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σχεδόν όλη η αγροτική γη έχει καταστραφεί και το 90% των κατοίκων έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα.

