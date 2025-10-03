Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε στους «Πρωταγωνιστές» την τεφροδόχο του: Το τραγούδι που θέλει τον συνοδεύει (vid)

Την τεφροδόχο του παρουσίασε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη.

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον θάνατο και πώς φαντάζεται τον δικό του. Μάλιστα, αποκάλυψε στην εκπομπή του Alpha την τεφροδόχο του.

Λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, ο Λάκης Γαβαλάς ζήτησε να του φέρουν ένα μαύρο κουτί, το οποίο πάνω είχε με χρυσά γράμματα τα αρχικά L.G.

«Βασικά, το ζήτησα εγώ γιατί ήθελα να αφήσω μία παρακαταθήκη σ΄ αυτό τον χώρο εδώ και έχω πει ότι η στάχτη μου θα είναι σ’ αυτή εδώ την τεφροδόχο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε τι σημαίνουν τα αρχικά πάνω στο κουτί. «Και εδώ στο L.G. ξέρεις τι θα πει; Le Glamour, που θα πει Το Γκλάμουρ και θα πεταχτεί στον κορινθιακό. Αυτό θα ήθελα και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου Ανεπανάληπτος», εξομολογήθηκε.

Οι Πυρήνες της Φωτιάς και ο εκφοβισμός στη φυλακή

Αναφερόμενος στους δύσκολους καιρούς της φυλάκισής του, ο δημοφιλής σχεδιαστής αποκάλυψε πως οι κρατούμενοι της ομάδας «Οι Πυρήνες της Φωτιάς» τον σεβόντουσαν και τον αποκαλούσαν «κύριο», με πλήρη συνείδηση του τίτλου. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, κατάφερε να «βάλει στη θέση του» έναν συγκρατούμενο που προσπαθούσε να τον εκφοβίσει, δείχνοντας θάρρος και αυτοπεποίθηση παρά τις συνθήκες.

Ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε: «Επειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι «με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω». Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα».

Και συνέχισε: «Αναθεώρησα κάποια πράγματα για μένα και έκανα, αυτό που λέμε, restart. Τι bullying, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι «Πυρήνες της φωτιάς» οι οποίοι ''κ. Γαβαλά'' έλεγαν και το εννοούσαν».

Για τον συγκρατούμενό του που τον έβαλε στη θέση του: «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη motra. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο ''motra, motra''. Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω την διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα ''τι σημαίνει το motra''.

Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα: ''Άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σ’ άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;''. Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή».

