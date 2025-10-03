Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι: Για 19η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10) ο Πάνος Ρούτσι προκειμένου να κάνει εξετάσεις καθώς η κατάσταση της υγείας του έχει επιβαρυνθεί έπειτα από 19 ημέρες που κάνει απεργία πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Οι διασώστες του Κέντρου παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Για 19η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι προχώρησε σε απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το αίτημα του δεν αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA αλλά και στη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική από τους γιατρούς, καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια. Χθες, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο. Παρά την εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

