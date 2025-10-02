Βαγγέλης Σερίφης για την αποχώρησή του από την εκπομπή του OPEN: «Λάθος μου που δεν είπα "ευχαριστώ, δεν θα πάρω" όταν είδα τους συνεργάτες» (vid)

Ο Βαγγελης Σερίφης εξήγησε τους λόγους που αποχώρησε πριν την πρεμιέρα της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN.

Ο Βαγγέλης Σερίφης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» στο MEGA και μεταξύ άλλων εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής του από την «Κοινωνία Άνω Κάτω» που έκανε χθες πρεμιέρα στο OPEN.

«Έγινε μια πρόταση, μου άρεσε το όλο κόνσεπτ του κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού… Δεν μου είπαν για τους συνεργάτες κι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κανονικά, το λάθος το δικό μου ήταν πως μόλις μου είπαν για τους συνεργάτες, έπρεπε να πω ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Αλλά είπα να το προσπαθήσω…», είπε αρχικά ο μουσικός παραγωγός.

Ο Βαγγέλης Σερίφης πρόσθεσε: «Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό χάσμα και επειδή είναι πολιτική εκπομπή, όταν είναι πολιτική εκπομπή, είσαι ομάδα, πρέπει να είσαι μαζί κι εκεί αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Στο τέλος πρέπει να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, αυτό νομίζω τα εξηγεί όλα. Δεν έγινε κάποιος καβγάς. Δεν ένιωθα καλά όντας μέλος αυτής της εκπομπής».

Το χρονικό της αποχώρησης του Σερίφη

Πριν από μερικές ημέρες, έγινε γνωστό ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα βρίσκεται τελικά στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα μέσα από την εκπομπή «Happy Day» του ALPHA, o λόγος της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη ήταν ο Πάρις Ρούπος. Ο γνωστός κωμικός σε stand up comedy στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, στις 15 Σεπτεμβρίου, έκανε ένα σχόλιο για την ελληνική σημαία και τους ναζί, το οποίο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media.

Οι αναρτήσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για τον κωμικό, τον οποίο περιέγραψε ως «ακροαριστερό σκουπίδι», και η εκστρατεία στα social media για τη διακοπή της συνεργασίας του με γνωστή αλυσίδα έτοιμου φαγητού, οδήγησαν τον Βαγγέλη Σερίφη σε δεύτερες σκέψεις.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δε θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία», ήταν η ανακοίνωση του ΟΡΕΝ, την περασμένη Παρασκευή 26/9.



