Το success story της Bundesliga: Πώς οι Γερμανοί έφτασαν πρώτοι στο restart

Σε λίγες ώρες, η μπάλα θα κυλήσει εκ νέου στην Ευρώπη. Γιατί, μπορεί επί της ουσίας στην Λευκορωσία το πρωτάθλημα να μην διεκόπη ποτέ και πρόσφατα να επέστρεψε η δράση στα Νησιά Φερόε, αλλά η νέα κανονικότητα (και) του ποδοσφαίρου αντανακλάται στην Γερμανία, στην οποία κάνουν (ξανά) πρεμιέρα η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία.

Η Bundesliga ανοίγει αυλαία με 17 παιχνίδια σε τρεις ημέρες (αναβλήθηκε το Ανόβερο – Ντινάμο Δρέσδης λόγω κρουσμάτων κορονοϊού και καραντίνας της δεύτερης), τα οποία θα μεταδοθούν όλα από τα κανάλια της Cosmote TV.

Μια πρεμιέρα που επαναφέρει την απολαυστική κουβέντα για το ποιος θα πάρει την σαλατιέρα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη. Όχι μόνο επειδή μας έλειψε τόσο πολύ η μπάλα (66 ημέρες από το τελευταίο ματς στην Γερμανία, το Γκλάντμπαχ – Κολωνία 2-1) και περιμένουμε να δούμε πολλά, αλλά και γιατί αποτελεί crash test για όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που φιλοδοξούν να επιστρέψουν στην δράση.

«Αν δεν μπορεί η Bundesliga, τότε ποιος;» αναρωτήθηκε εύλογα ο Τόνι Κρόος για το πρωτάθλημα που θα μας δείξει αν μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε σε μια, διαφορετική έστω, κανονικότητα στο ποδόσφαιρο σε λίγες εβδομάδες.

Ποια, όμως, ήταν τα βήματα που έγιναν, προκειμένου να δούμε ξανά σε δράση τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, τον Τζέιντον Σάντσο, τον Κάις Χάβερτς και τα άλλα παιδιά;

Σύμφωνα με το ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», μέχρι το πρωί της Παρασκευής (15/5), οι κορονό – αριθμοί στην Γερμανία ήταν οι εξής: 173.512 κρούσματα, 7.824 θύματα (101 τις τελευταίες 24 ώρες), 151.700 νωσούντες που έγιναν καλά και επίπεδο θνησιμότητας της τάξεως του 4,5%, με το ποσοστό αναπαραγωγής του ιού στο 0,75, κάτω από το κρίσιμο 1.

Θλιβερές οι ανθρώπινες απώλειες, αλλά «εξαιρετικοί» οι αριθμοί, αν αναλογιστούμε ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια, την ώρα που στο Ηνωμένο Βασίλειο (68 εκατομμύρια), στην Γαλλία (67), στην Ιταλία (60 εκατομμύρια) και στην Ισπανία (47 εκατομμύρια), τα θύματα ξεπερνούν τις 34, τις 27, τις 31 και τις 27 χιλιάδες αντίστοιχα.

Το εξαιρετικό σύστημα υγείας της Γερμανίας και η αυτό – πειθαρχία του λαού συνέβαλαν τα μέγιστα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού Covid-19 και την πίστη ότι η χώρα μπορεί να επιστρέψει στην «κανονικότητα», με το πιο δημοφιλές άθλημα να την ακολουθεί με σταθερά βήματα.

Σε Γαλλία, Ολλανδία και πιο πρόσφατα στο Βέλγιο, οι κυβερνήσεις «υποχρέωσαν» τις ποδοσφαιρικές αρχές να βάλουν παύλα στην φετινή ποδοσφαιρική σεζόν. Στην Κύπρο, το λουκέτο επήλθε λόγω των διαφωνιών των ποδοσφαιρικών αρχών με την κυβέρνηση για το πρωτόκολλο υγείας, ενώ στην Ιταλία υπάρχουν ακόμα αρκετά σύννεφα σε αυτή την (απαραίτητη) συμφωνία.

Και στην Γερμανία; Η Λίγκα (DFL) και η Ομοσπονδία (DFB) πήγαν χέρι χέρι με τις υγειονομικές αρχές και συνέταξαν ένα αναλυτικότατο πρωτόκολλο υγείας που προβλέπει τα πάντα και για όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες να γκρεμιστεί όλη η προσπάθεια, προτού ολοκληρωθεί, όπως είναι ο πρωταρχικός στόχος.

Στην περίπτωση της Γερμανίας, μάλιστα, η οριστική συμφωνία ήταν ακόμα πιο σύνθετη, αφού εκτός από την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, το «πράσινο φως» έπρεπε να δώσουν και οι Πρωθυπουργοί τον ομόσπονδων κρατών.

Χρειάστηκαν τηλεδιασκέψεις επί τηλεδιασκέψεων, διαφωνίες, εκατέρωθεν οπισθοχωρήσεις και συμβιβασμοί, προσθέσεις και αφαιρέσεις στο πρωτόκολλο υγείας, προκειμένου να προκύψει το απόλυτο «ναι» απ' όλες τις πλευρές.

Everything to know about the hygiene protocol being implemented by the #Bundesliga ahead of this weekend. pic.twitter.com/kl7MBTCT6I

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2020