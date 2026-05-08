Ο Ντέιβις τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο κόντρα στην Παρί και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπάγερν, ενώ υπάρχει και ανησυχία για το Μουντιάλ.

Κακά... μαντάτα για την Μπάγερν Μονάχου! Ο Αλφόνσο Ντέιβις τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και οι Βαυαροί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για τα επόμενα ματς της σεζόν, ενώ υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο επικείμενο Μουντιάλ με τη φανέλα του Καναδά.

Πιο συγκεκριμένα ο 25χρονος Καναδός διεθνής θα χάσει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Bundesliga κόντρα σε Βόλφσμπουργκ και Κολωνία, καθώς και τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στην Στουτγκάρδη.

Αναφορικά με το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Εθνική Καναδά κάνει ντεμπούτο στις 12 Ιουνίου κόντρα στη Βοσνία και ο μπακ της Μπάγερν θα κάνει «αγώνα δρόμου» για να είναι ετοιμοπόλεμος για το εθνικό αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Ο Ντέιβις έχει ταλαιπωρηθεί από αλλεπάλληλους τραυματισμούς την τελευταία διετία, έχοντας χάσει αρκετά παιχνίδια. Τη φετινή σεζόν μετρά ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Κομπανί.

Με το εθνόσημο στο στήθος ο απολογισμός του είναι 15 γκολ και 18 ασίστ σε 58 αγώνες.