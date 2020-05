Κορονοϊός: Επισήμα πρωταθλήτρια Βελγίου η Μπριζ (vid)

Από τη στιγμή που οι Βέλγοι είχαν αποφασίσει ότι δεν έπαιζαν ξανά μπάλα για φέτος εξαιτίας του κορονοϊού, είπαν τελικά να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας. Απένειμαν τον τίτλο στην Μπριζ, η οποία βρισκόταν ούτως ή άλλως 19 βαθμούς μπροστά και δεν υπήρχε περίπτωση να τον χάσει.

Αυτή είναι η 17η στέψη στην ιστορία του συλλόγου (23 φορές στη 2η θέση) και τη στέλνει και στο Champions League. Στα προκριματικά θα ακολουθήσει η 2η Γάνδη, με τις Σαρλερουά, Αντβέρπ, Σταντάρ Λιέγης να βγαίνουν στο Europa League και την Αντερλεχτ να ολοκληρώνει μια καταστροφική σεζόν, μένοντας εκτός Ευρώπης. Η Βάασλαντ-Μπέβερεν είναι η μοναδική που υποβιβάζεται.

This is your captain speaking! #KAMP16EN pic.twitter.com/kH2DiyoNoS

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020