Μπαρκολά: Απασχολεί πολλά ευρωπαϊκά μεγαθήρια
Η μισή Ευρώπη θέλει τον Μπαρκολά! Ο ταλαντούχος Γάλλος της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στο... ραντάρ των Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού.
Ο Μπαρκολά είναι από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα ήταν μια ιδανική προσθήκη για την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Πολλοί κορυφαίοι σύλλογοι ψάχνουν την ενίσχυσή τους και ο 23χρονος Γάλλος διεθνής είναι στο προσκήνιο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι παραπάνω ομάδες παρακολουθούν στενά την υπόθεση, με τους Παριζιάνους να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για την παραχώρηση του παίκτη τους μόνο με μια γενναία οικονομική προσφορά.
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση στο... τραπέζι, όμως εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Τη φετινή σεζόν ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά μετρά 12 γκολ και 7 ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της «Πόλης του Φωτός».
🚨🆕 Arsenal are closely monitoring Bradley #Barcola and have gathered all the relevant information.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 7, 2026
Arsenal - like FC Bayern, Barcelona, Liverpool and others - are looking for a new top player/talent for the left wing.
A Barcola move in the summer is possible. Like Anthony… pic.twitter.com/HWI42yV69n
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.