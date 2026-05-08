Στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ βρίσκεται ο 23χρονος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Η μισή Ευρώπη θέλει τον Μπαρκολά! Ο ταλαντούχος Γάλλος της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στο... ραντάρ των Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού.

Ο Μπαρκολά είναι από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα ήταν μια ιδανική προσθήκη για την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Πολλοί κορυφαίοι σύλλογοι ψάχνουν την ενίσχυσή τους και ο 23χρονος Γάλλος διεθνής είναι στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι παραπάνω ομάδες παρακολουθούν στενά την υπόθεση, με τους Παριζιάνους να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για την παραχώρηση του παίκτη τους μόνο με μια γενναία οικονομική προσφορά.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση στο... τραπέζι, όμως εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Τη φετινή σεζόν ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά μετρά 12 γκολ και 7 ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της «Πόλης του Φωτός».