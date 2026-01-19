Πώς διαμορφώνεται το ρόστερ στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ, με τους παίκτες να αρχίζουν ξανά προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Αλέξη Αλβανού.

Το ξεκαθάρισμα στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ μεσούσης της αγωνιστικής σεζόν ολοκληρώθηκε και πλέον το τμήμα συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Με νέο τεχνικό τον Αλέξη Αλβανό, από την Τρίτη (20/1) αρχίζουν ξανά οι προπονήσεις για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στην ομάδα πρέπει να κάνουν αγώνα δρόμου για να βρεθεί η χημεία, μετά τις πολλές αλλαγές που υπήρξαν και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.

Όπως ανακοίνωσε η διοικητική Επιτροπή της ΟΧΕ «το αίτημα αναβολής της ΑΕΚ έγινε δεκτό μόνο για τον αγώνα με τον Ζαφειράκη Νάουσας, καθώς ο Ντένις Μπάρος πήρε μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Βραζιλίας, αλλά δεν έχει επιλεγεί στο τελικό ρόστερ για το 2026 South and Central American Men's Handball Championship, ως εκ τούτου ο αγώνας με τον ΓΑΣ Κιλκίς θα διεξαχθεί κανονικά».

Που σημαίνει ότι η ΑΕΚ το Σάββατο θα αγωνιστεί στο Κιλκίς, ενώ στο τέλος του μήνα έρχεται το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το ρόστερ της ΑΕΚ

Τερματοφύλακες

Ματέους «RJ» Ντε Σόουζα: 26 ετών, εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας

Γιάννης Αντωνιάδης: 31 ετών, τερματοφύλακας στην ΑΕΚ την περίοδο 2015-2018 και βασικός στα Βριλήσσια επί 8 συναπτά έτη

Ζερόμ Ριμπέ: 26 ετών, Γάλλος, με πολυετή θητεία στην ισχυρή PAUC και βασικός στον Δούκα από το 2024

Δεξί εξτρέμ

Βαγγέλης Αραμπατζής: 29 ετών, εν ενεργεία διεθνής, αρχηγός στην ομάδα μας

Βινίσιους Περίν: 21 ετών, εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας

Αριστερό εξτρέμ

Σουλεϊμανί Τουρέ: 23 ετών, διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης

Γκιγιέρμε Τοριάνι: 27 ετών, εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας

Λευτέρης Μπούτος: 27 ετών, με καριέρα 6 ετών στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας

Δεξί ίντερ

Αλέξανδρος Κουκουλάς: 22 ετών, εν ενεργεία διεθνής

Γιώργος Κολοβός: 26 ετών με σπουδαία καριέρα σε Ιταλία, Γερμανία και Ισλανδία

Αριστερό ίντερ

Ντιλάν Γκαρέν: 29 ετών, διεθνής με την Εθνική Γαλλίας

Πλέι μέικερ

Δημήτρης Παναγιώτου: 21 ετών, εν ενεργεία διεθνής

Ντένις Μπάρος: 32 ετών, εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας

Πίβοτ

Γιόνας Στούμπερ: 26 ετών, Γερμανός

Γκιγιέρμε Πεϊσότο: 25 ετών, εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας

Γιώργος Γεωργιάδης: 20 ετών, διεθνής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της Εθνικής μας

Τεχνικό Επιτελείο

Αλέξης Αλβανός: Προπονητής

Γιάννης Ανταλής: Τιμ μάνατζερ και συνεργάτης προπονητή

Γιάννης Σούρμπης: Γυμναστής

Γιάννης Τυμπάμπογλου: Στατιστικολόγος

Χρήστος Νικολαΐδης: Φυσικοθεραπευτής Γηπέδου



