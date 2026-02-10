Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός έφτασε τους 340 τίτλους στα 5 βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα.

Έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών , ο Ολυμπιακός έφτασε τους 340 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς, σε άνδρες και γυναίκες) στα 5 βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα. Οι Ερυθρόλευκοι παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη:

Η λίστα με τους 340 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 84: UEFA Europa Conference League: 1 Βαλκανικό κύπελλο: 1 Πρωταθλήματα: 48 Κύπελλα: 29 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ: 35 Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1 Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15 Κύπελλα Ελλάδας: 12 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ: 66 Κύπελλα Κυπελλούχων: 2 CEV Challenge Cup: 1 Πρωταθλήματα: 32 Κύπελλα: 19 Λιγκ Καπ: 8 Σούπερ Καπ: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 22 CEV Challenge Cup: 1 Πρωταθλήματα: 9 Κύπελλα: 11 Σούπερ Καπ:1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ: 73 LEN Champions League: 2 LEN Super Cup: 1 Πρωταθλήματα: 39 Κύπελλα: 26 Σούπερ Καπ: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31: Len Euroleague: 3 Len Trophy: 1 Len Super Cup: 3 Πρωταθλήματα: 15 Κύπελλα: 6 Σούπερ Καπ: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16: Πρωταθλήματα: 9 Κύπελλα: 6 Σούπερ Καπ: 1

XANΤΜΠΟΛ 13: Πρωταθλήματα: 5 Κύπελλα: 4 Σούπερ Καπ: 4