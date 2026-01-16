Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλέξη Αλβανού στον πάγκο του τμήματος χάντμπολ ανδρών...

Μετά την απόφαση για διακοπή συνεργασίας με τον Ρουί Σίλβα, η ΑΕΚ ήταν σε αναζήτηση προπονητή για το τμήμα ανδρών στο χάντμπολ. Ο Αλέξης Αλβανός ήταν ο εκλεκτός, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ένωση.

Ο Έλληνας τεχνικός, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, επιστρέφει μετά από 2,5 χρόνια στην ΑΕΚ, με την οποία έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2023.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι ο Αλέξης Αλβανός αναλαμβάνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου!

Ο 46χρονος (09/04/1980) τεχνικός επιστρέφει στον πάγκο του «Δικεφάλου» ύστερα από 2,5 χρόνια. Ο Αλέξης Αλβανός είχε οδηγήσει την ΑΕΚ στον τίτλο του Πρωταθλήματος το 2023, ενώ ήταν μέλος και του προπονητικού τιμ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2020 και το τρεμπλ του 2021.

Ακόμα, διετέλεσε προπονητής στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, κατακτώντας διαδοχικούς τίτλους, τόσο στην ΕΣΧΑ, όσο και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Το 2023 ανέλαβε Τεχνικός Διευθυντής Αναπτυξιακών Ηλικιών στα Βριλήσσια, οδηγώντας τα αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας σε σημαντικές επιτυχίες.

Αλέξη, καλώς ήρθες και πάλι στο σπίτι σου!».