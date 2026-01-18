Οι Νήσοι Φερόες έχουν πληθυσμό 54.000 περίπου κατοίκους, οι 7.000 ταξίδεψαν στο Όσλο για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ. .

Με αεροπλάνα και βαπόρια... Το χάντμπολ στις Νήσους Φερόες, λόγω και του κλίματος, προσφέρεται και οι κάτοικοί του το λατρεύουν.

Τα «Νησιά των Προβάτων», όπως μεταφράζεται το σύμπλεγμα των 18 νήσων στον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, κατοικείται από 54.000 περίπου ψυχές και η αγάπη τους για το άθλημα ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Η εθνική τους ομάδα παίρνει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, που άρχισε την Παρασκευή (16/1) στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Και πίσω στην πατρίδα προετοιμάστηκε μια εκστρατεία για το ταξίδι, τρέλα πραγματική.

Οι κάτοικοι αγόρασαν 7.000 εισιτήρια για την πρώτη φάση του τουρνουά, έγιναν κρατήσεις σε 18 πτήσεις τσάρτερ, ενώ ναυλώθηκε και ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε 1.000 άτομα στο Όσλο και θα είναι το κατάλυμά τους.

Μέχρι και το κοινοβούλιο της χώρας διέκοψε τις εργασίες του, καθώς πολλά από τα μέλη του ταξίδεψαν για να δουν από κοντά την εθνική τους ομάδα και θα επαναλητουργήσει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Την πρεμιέρα της εθνικής τους ομάδας κόντρα στην Ελβετία στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, την παρακολούθησε περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της χώρας και αυτή προσέφερε έντονες συγκινήσεις, καθώς η χώρα τους απέσπασε το ισόπαλο 28-28, με γκολ στην εκπνοή.