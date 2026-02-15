Επιστροφή στην κορυφή για την ΑΕΚ στην Α1 γυναικών

H AEK ανεβάζοντας την απόδοσή της στο 2ο ημίχρονο, νίκησε εκτός έδρας το Καματερό με 34-22 κι ανέβηκε ξανά στην 1η θέση της βαθμολογίας στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η ΑΕΚ ανεβάζοντας στροφές μετά το 35ο λεπτό νίκησε εκτός έδρας το Καματερό με 34-22 κι επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η Ένωση που έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμίας με τον ΠΑΟΚ, στις αρχές του 2ου ημιχρόνου δημιούργησε διαφορές άνω των πέντε γκολ απέναντι στο Καματερό και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 34-22 και στο 3ο δίποντο.

Νικηφόρα πέρασε και η Νέα Ιωνία από τον Βύρωνα, επικρατώντας του Αθηναϊκού με 38-22, με τις πρωταθλήτριες ουσιαστικά να προετοιμάζονται για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ τη 17η αγωνιστική και στη συνέχεια για τα play offs.

Το πανόραμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/2

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών - Αναγέννηση Άρτας 22-32

Πυλαία - Πανόραμα 27-26

Άρης Νικαίας- ΠΑΟΚ 16-37

Κυριακή 15/2

ΓΑΣ Καματερού - ΑΕΚ 22-34

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-7, 11-10, 11-13, 12-15 (ημχ.), 15-18, 17-22, 19-26, 21-28, 22-33, 22-34.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 3, Κοτρώτσιου 1, Ιωάννου, Λουρίδα, Μπανάση 2, Ψαριώτη 4, Παπαδοπούλου, Βασιλείου Αν. 10, Πατρώνη, Σακελλαρίου, Ντρίνιτς, Μαυροπούλου 2.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Καρέλα, Βιτκόφκσα 9, Παναγιωτίδου, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 3, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 4, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 4, Σαρκίρη, Μανιά 3, Ροντρίγκες 3, Γκόμες Ντα Σίλβα 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 2.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα:6-1, Πέναλτι:3/3-6/7.

Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία 22-38

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-6, 6-8, 7-12, 11-15, 13-18 (ημχ.), 13-20, 16-24, 18-28, 19-30, 21-34, 22-38.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Διακογιάννη 2, Σουκακουέξε 4, Χατζηλιάδου, Τζούρισιτς 4, Κούρου, Σαββαλάκη, Ταβάρες 6, Χαριτίδη, Σα Πεσόα 4, Βέτκοβα 1, Αμπατζή, Νούσια 1, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ. 1, Παπαδοπούλου Γ. 1, Παπαδοπούλου Αγ., Καραμάνου 3, Κρνιτς 4, Γάσπαρη 6, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν. 8, Τσάκαλου 4, Ρούσου 4, Νταβίντοβιτς 1, Μιχαηλίδου, Στουγιαννίδου 3.

Διαιτητές: Ποδηματά- Στασινού, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι:4/7-5/6.

Η βαθμολογία

(14η αγωνιστική)