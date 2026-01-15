Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση από τον Ολυμπιακό, του Βραζιλιάνου Ντένις Μπάρος, την ίδια στιγμή που τρεις παίκτες της έχουν αποχωρήσει από την ομάδα και οι διοικούντες ζήτησαν αναβολή των δύο προσεχών αγώνων της

Τραγελαφικές καταστάσεις συμβαίνουν στο τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ, καθώς από τη μία ανακοινώνεται η απόκτηση του Βραζιλιάνου διεθνή πλέι μέικερ, Ντένις Μπάρος από τον Ολυμπιακό κι από την άλλη έχει αρχίσει το κύμα αποχωρήσεων από την ομάδα.

Ήδη από την ομάδα αποχώρησαν οι δύο βασικοί τερματοφύλακας, ο Γάλλος, Γιαν Ζεντί που οδεύει προς τον Δούκα και ο Ισραηλινός, Νταν Τέπερ, καθώς και ο αριστερός εξτρέμ, Βίκτωρας Βλαστός, που επιστρέφει στη Δανία.

Στα παραπάνω προσθέστε και την «κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας» με τον Πορτογάλο τεχνικό Ρουί Σίλβα, που ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου.

Στην ομάδα που τον περασμένο Μάιο έφθασε στον τελικό του EHF European Cup απέναντι στην Αλκαλόιντ, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και το ρεπορτάζ αναφέρει πως το πρόβλημα έγκειται στις οικονομικές οφειλές της διοίκησης προς τους παίκτες. Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και διογκώνεται τώρα, φέρνοντας το τμήμα σε αδιέξοδο..

Αίτημα αναβολής δύο αγώνων στη Handball Premier

Όμως το ρεπορτάζ βγάζει και κάτι ακόμα, η απόκτηση του Ντένις Μπάρος δίνει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή του αγώνα της ή των αγώνων της, καθώς ο παίκτης θα πάρει μέρος στο Πρωτάθλημα Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, που θα διεξαχθεί από τις 19 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.

Με βάση αυτό και πληροφορίες του Gazzeta, η Ένωση κατέθεσε αίτημα αναβολής των δύο προσεχών αγώνων της στη Handball Premier, το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ζαφειράκη Νάουσας, που έχει οριστεί για το Σάββατο (17/1) στο ΟΑΚΑ και τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΓΑΣ Κιλκίς (24/1).

H ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Μπάρoς

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντένις Μπάρος. Ο 32χρονος (02/01/1994) πλέι μέικερ της Εθνικής Βραζιλίας, ύψους 1,86μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Ντένις Μπάρος με λαμπρή καριέρα σε EC Pinheiros, Handebol Lodrina, Campo Mourao, Handebol Blumenau, EC Pinheiros και Handebol Taybate (2016-2022), έκανε άλμα στην καριέρα του το 2022, μετακομίζοντας στην ισπανική ADC Guadalajara, όπου για μία διετία ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο Πρωτάθλημα. Ο Μπάρος την επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή για την Atletico Novas και με 100 γκολ σε 15 συμμετοχές, ανάγκασε την Puente Gentil να τον κάνει δικό της. Το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΣΦΠ/Ομίλου Ξυνή. Είναι διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας και αυτή την περίοδο συμμετέχει στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα».