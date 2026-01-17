Η ΑΕΚ συνέχισε τις προσθήκες στην ομάδα χάντμπολ, ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας με τους Γιώργο Κολοβό και τον Βραζιλιάνο, Βινίσιους Περίν.

Το πήγαινε έλα στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ καλά κρατεί, καθώς μέσα σε ελάχιστη ώρα το Σάββατο (17/1) ανακοίνωσε την απόκτηση δύο ακόμα παικτών, του Γιώργου Κολοβού και του Βραζιλιάνου, Βινίσιους Περίν στην προσπάθεια να καλύψει τα κενά παικτών που αποχώρησαν από αυτή.

Ο 26χρονος Γιώργος Κολοβός, αγωνίζεται ως δεξί ίντερ. Άρχισε το χάντμπολ από την ακαδημία του Φαίακα Κέρκυρας, φτάνοντας έως την ανδρική ομάδα, συνέχισε στη γερμανική Άιντραχτ Χιλντεσέιμ, ακολούθησαν ο ΠΑΟΚ, ο Φοίβος Συεκών, έπαιξε σε Ιταλία και Γερμανία, με τελευταίο του σταθμό την ισλανδική Βιντίρ.

Ο 21χρονος διεθνής Βραζιλιάνος, Βινίσιους Πέριν αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, θεωρείται το κορυφαίο παίκτης στη θέση στη χώρα του, έχοντας αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Με νέο τεχνικό τον Αλέξη Αλβανό, η ΑΕΚ έχει επίσης αποκτήσει τους Βραζιλιάνους, Ντένις Μπάρος (πλέι μέικερ) και Γκιγιέρμε Τοριάνι (αριστερός εξτρέμ).

Η ανακοίνωση για τον Γιώργο Κολοβό

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Κολοβό. Ο 26χρονος (11/05/1998) άσος που αγωνίζεται ως δεξί ίντερ, ύψους 1.95μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Κολοβός ξεκίνησε το χάντμπολ από την Ακαδημία του Φαίακα Κέρκυρας, φτάνοντας έως την ανδρική ομάδα. Το 2016 πήρε μεταγραφή για την γερμανική Eintracht Hildesheim. Τη σεζόν 2017-18 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος και στο Challenge Cup, ενώ την επόμενη χρονιά μετακόμισε στον Φοίβο Συκεών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία σε Ιταλία και Γερμανία, με τελευταίο του σταθμό την ισλανδική Vidir.

Ο Γιώργος Κολοβός δήλωσε στο aek.gr: "Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πίσω στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερο σε μια τόσο δυνατή και ιστορική ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ! Θα ήθελα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία και είμαι πλέον σήμερα μέλος της μεγάλης οικογένειας που λέγεται ΑΕΚ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο, Αλέξη Αλεξίου καθώς και τον γενικό αρχηγό, Ηλία Χατσίκα για την εμπιστοσύνη τους και θα κάνω κι εγώ, μαζί με τους συμπαίκτες μου και το τεχνικό τιμ, τα πάντα για να πετύχουμε τους πάντα υψηλούς στόχους της ΑΕΚ"».

Η ανακοίνωση για τον Βινίσιους Περίν

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βινίσιους Περίν. Ο 21χρονος (23/03/2005) διεθνής αριστερός εξτρέμ, ύψους 1.86μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Βινίσιους Περίν ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Handebol Itajai. Το 2024 έκανε το άλμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την Handebol Taubate, αγωνιζόμενος στο κορυφαίο επίπεδο του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, θεωρείται το κορυφαίο αριστερό εξτρέμ στη χώρα του, έχοντας αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες.

Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, δήλωσε στο aek.gr: "Είμαι πολύ χαρούμενος που θα γίνω μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας με την τόσο πλούσια ιστορία. Είμαι ενήμερος για το ρόστερ μας και πολύ αισιόδοξος ότι θα πρωταγωνιστήσουμε, αγωνιζόμενοι με πάθος. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω την ομάδα μας να πετύχει τους υψηλούς στόχους που έχει"».