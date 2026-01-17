Την απόκτηση των Ματέους ντε Σόουζα και Γιώργου Γεωργιάδη ανακοίνωσε η ΑΕΚ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τμήματος ανδρών στο χάντμπολ...

Με δύο ακόμη αθλητές ολοκλήρωσε το ντεμαράζ μεταγραφών η ΑΕΚ στο τμήμα ανδρών στο χάντμπολ. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση των Ματέους ντε Σόουζα και Γιώργου Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της χειμερινής ενίσχυσης.

Ο Βραζιλιάνος παίκτης αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, όντας διεθνής με την Εθνική της χώρας του. Παράλληλα, την περίοδο αυτή ο 26χρονος αγωνίζεται στον Παναμερικάνικο πρωτάθλημα και τις επόμενες ημέρες θα ενταχθεί στο δυναμικό της ΑΕΚ.

Από την άλλη, ο Γεωργιάδης αγωνίζεται ως πίβοτ και αναμένεται νεανική ποιότητα στο ρόστερ, το οποίο θα έχει να διαχειριστεί έως το τέλος της σεζόν ο Αλέξης Αλβανός.

Η ανακοίνωση της απόκτησης του Ματέους ντε Σόουζα

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ματέους Ντε Σόουζα Αλμπουκουέρκε, γνωστός ως “RJ” Ματέους. O 26χρονος (28/10/1999) διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας τερματοφύλακας, ύψους 1.90μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο “RJ” Ματέους ξεκίνησε το χάντμπολ από την Guarulhos HC. Το 2025 πήρε μεταγραφή για την Handebol Tabuate, όπου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος, στην κορυφαία λίγκα της Βραζιλίας.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, ενώ αυτήν την περίοδο αγωνίζεται στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα.

Ο “RJ” Ματέους δήλωσε στο aek.gr:

"Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την ευκαιρία που έρχεται σε μια πολύ καλή στιγμή της καριέρας μου. Εκτός από εμένα, έρχονται στην ΑΕΚ κι άλλοι συμπατριώτες και συμπαίκτες μου, που είναι στο τοπ επίπεδο, κι αυτό με κάνει να πιστεύω ότι το υπόλοιπο της σεζόν θα είναι πολύ επιτυχημένο. Και είναι σημαντικό αυτό και για τη χημεία της ομάδας. Οι άνθρωποι της διοίκησης, μας έχουν ξεκαθαρίσει ότι στόχος της ΑΕΚ είναι οι τίτλοι. Ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση".

Ματέους, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

Η ανακοίνωση της απόκτησης του Γιώργου Γεωργιάδη

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Ο 20χρονος (21/01/2006) διεθνής πίβοτ, ύψους 1.93μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Γεωργιάδης ξεκίνησε το χάντμπολ από τις Ακαδημίες του ΑΣΕ Δούκα. Πέρασε από όλες τις ηλικιακές ομάδες, πανηγυρίζοντας πρωταθλήματα και διακρίσεις, ενώ τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε και MVP του εφηβικού Πρωταθλήματος. Είναι μέλος όλων των ηλικιακών Εθνικών Ομάδων και θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα στο χώρο του χάντμπολ.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιώργος Γεωργιάδης δήλωσε στο aek.gr:

"Νιώθω πολύ χαρούμενος και ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ. Είναι ένας σύλλογος με ξεκάθαρο πλάνο και υψηλές απαιτήσεις, όπως μου τονίστηκε και από τον κ. Χατσίκα, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Όπως φυσικά και τον Πρόεδρο, Αλέξη Αλεξίου για την εμπιστοσύνη. Για μένα αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στην πορεία μου. Ήρθα στην ΑΕΚ γιατί με κέρδισαν η σοβαρότητα, η φιλοσοφία της ομάδας και το περιβάλλον της δουλειάς. Μέσα από την καθημερινή προπόνηση, μπορώ να βελτιωθώ και να προσφέρω στην ομάδα μας".

Γιώργο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».