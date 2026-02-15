Η ΑΕΚ πέρασε από τη Νέα Κίο κόντρα στον Διομήδη

Η ΑΕΚ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα νίκησε εκτός έδρας τον Διομήδη Άργους με 30-25, για τη 14η νίκη της σε 16 παιχνίδια στη Handball Premier.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το γυμναστήριου της Νέα Κίου, επικρατώντας επί του Διομήδη Άργους με 30-25 σε αγώνα για τη 16η αγωνιστική στη Handball Premier.

Οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν τη 14η νίκη τους στο πρωτάθλημα κι αύξησαν την απόσταση στους τρεις βαθμούς από τον Ολυμπιακό, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε 5-0, με τον Διομήδη να μειώνει σε 8-7, με την Ένωση να ξεφεύγει με 12-7 και να κλείνει το ημίχρονο στο υπέρ της 17-10. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο 2ο μέρος, η ΑΕΚ διατήρησε διαφορά ασφαλείας (20-13, 22-15) και παρά τη μείωση του σκορ από τους «Λύκους» σε 23-19, δεν κινδύνευσε, φθάνοντας στην τελική επικράτηση με 30-25.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-6, 5-7, 7-10, 9-13, 10-17 (ημχ.), 12-18, 15-20, 18-23, 18-23, 22-27, 23-29, 25-30.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Τσέλιος, Μπάρος, Ανδριανάκος, Τσάκαλος, Μάτατιτς 4, Ασβεστάς 8, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 5, Μπαρόσο, Χατζίδης, Μπουνάμπ 6, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν.

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 2, Μπουτός, Παναγιώτου 4, Μπάρος 1, Ραντόισιτς 2, Πέριν, Αντωνιάδης, Τοριάνι 6, Γεωργιάδης, Κουκουλάς 6, Γκαράιν 4, Κολοβός, Τουρέ 2, Γκιμαράες 3, Ριμπέρ, Ντε Σόουζα.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα: 2-5, Πέναλτι:1/5-5/6.

Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής

Τετάρτη 4/3

Ζαφειράκης Νάουσας - Ολυμπιακός 20-41

Σάββατο 14/2

Ιωνικός ΝΦ - ΠΑΟΚ 32-29

ΓΑΣ Κιλκίς - Δράμα 26-28

Αθηναϊκός - Φέρωνας 36-28

Κυριακή 15/2

Διομήδης Άργους- ΑΕΚ 25-30

Δευτέρα 16/2

ΔΑΪΣ 18:00 (ΕΡΤFLIX), AΣΕ Δούκα- ΕΣΝ Βριλησσίων

Η βαθμολογία

(16η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 29

2.Ολυμπιακός 26*

3.ΠΑΟΚ 26

4.Ιωνικός ΝΦ 20

5.Αθηναϊκός 17

6.ΓΑΣ Κιλκίς 16

7.Ζαφειράκης 13

8.Δράμα 13

9.Διομήδης 12

10.Βριλήσσια 7

11.Δούκας 7*

12.Φέρωνας 2

*Με αγώνα λιγότερο