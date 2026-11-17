Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος φαντάζεται τι λένε οι Ολλανδοί «ειδικοί», μετά την πεντάρα από την Γερμανία. Όπως έγινε και στην Ελλάδα, έπειτα από την επτάρα στο Άμστερνταμ.

Ότι ήταν «μυρωδιάς» από μπάλα, το γνωρίζαμε από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής. Το γεγονός ότι κατέκτησε τα πάντα σε συλλογικό (Μπαρτσελόνα) και εθνικό επίπεδο (Ισπανία) ήταν πιθανότατα... τυχαίο. Όπως και το γεγονός ότι θεωρείται ένας από τους καλύτερους μέσους όλων των εποχών. Αλλά και ως προπονητής, τι έχει κάνει; Ότι παρέλαβε μια σχεδόν διαλυμένη Μπαρτσελόνα, μετά τη φυγή του Λιονέλ Μέσι και την οδήγησε στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου, έπειτα από μία «ξηρασία» τεσσάρων ετών, πιθανότατα και αυτό θα είναι τυχαίο. Όπως και ότι η ολλανδική σχολή του ανέθεσε τις τύχες της εθνικής ομάδας. Για όσους δεν κατάλαβαν το ύφος του κειμένου, θέλω να τονίσω ότι προφανώς είναι ειρωνικό, αναφορικά με τις ικανότητες του Τσάβι, αλλά και πόσο μεγάλο κεφάλαιο θεωρείται ο Ισπανός για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Για τον Τσάβι, λοιπόν, ο λόγος. Τον προπονητή που είδε την ομάδα του να χάνει με 5-0 από την Γερμανία, στην πιο βαριά ήττα στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας, σε επίσημο παιχνίδι. Και το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσουν όλοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε έκταση συντριβή (προηγούμενη ήταν το 4-0 από τη Γαλλία), που έχουν γνωρίσει ποτέ οι «οράνιε», σε αγώνα που δεν ήταν φιλικού χαρακτήρα. Αλλά ακόμα και στα φιλικά, θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στις δεκαετίες του ’30, του ’40 και του ’50, για να βρει μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Τι θα έπρεπε να γίνει σήμερα, κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Γερμανία; Να μην αφήσουν τον Τσάβι να κατέβει από το αεροπλάνο ή να του κρεμάσουν κουδούνια, επειδή η ομάδα του δέχθηκε πέντε γκολ στο Βερολίνο;

Προφανώς και δεν εξετάζω τι λένε σήμερα οι «ειδικοί» στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ ή στο Αϊντχόφεν, αλλά τι έλεγαν όλο το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, μετά το – ομολογουμένως – ταπεινωτικό 7-0 από την Ολλανδία, στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Σίγουρα, θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξεχαστεί αυτή η συντριβή (ενδεχομένως και ποτέ), όμως μπορεί μία κακή βραδιά να διαγράψει ό,τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα; Μόλις 1,5 μήνας είχε περάσει από το ιστορικό διπλό στο Άουγκσμπουργκ, επί της Γερμανίας. Τότε, όλοι ήταν ήρωες, την Παρασκευή έγιναν «αποδιοπομπαίοι τράγοι». Με πρώτο και καλύτερο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνώρισμα της κουλτούρας μας είναι αυτό, δυστυχώς.

Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε μια κακή ημέρα στη δουλειά. Μια ημέρα που τίποτα δε θα λειτουργήσει καλά και όλα θα πάνε στραβά. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν είμαστε καλοί και διαγράφονται όλα όσα έχουμε πετύχει στο παρελθόν; Φυσικά και όχι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Φανταζόταν κανείς, πριν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία του Nations League ότι θα φτάναμε την τελευταία αγωνιστική να διεκδικήσουμε την πρόκριση απέναντι στα μεγαθήρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου; Ότι αυτό δε θα συνέβαινε, επειδή θα υστερούσαμε σε τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία; Ότι θα είχαμε απολογισμό τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, σε έξι παιχνίδια;

Ναι, το 7-0 αρκούσε για να μας πληγώσει και τελικά να μας αποκλείσει, όμως μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στόχος μας ήταν να βγούμε τρίτοι, ώστε να παραμείνουμε στη League A, αλλά και να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro. Εκεί, ναι, θα είναι αποτυχία, αν δεν περάσουμε στην τελική φάση. Και τότε, μπορούμε να... σταυρώσουμε όποιον θέλουμε. Προς το παρόν, όμως, ας καταλάβουμε τι κατάφερε αυτή η ομάδα το φθινόπωρο του 2026. Η ομάδα που είναι 41η στο Ranking της FIFA και κοίταξε στα μάτια την 9η (Ολλανδία) και την 11η (Γερμανία). Αυτή η κατάταξη ίσως μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα, για ποιον αποτέλεσε μεγαλύτερη συντριβή η ήττα του. Για την 9η Ολλανδία από τη Γερμανία ή για την 41η Ελλάδα από την Ολλανδία;

Και για να προλάβω, κάθε είδους καλοθελητή, θέλω να τονίσω ότι αυτός ο παραλληλισμός με τον Τσάβι, δεν αποτελεί κάποιου είδους «αγιογραφία» προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το ίδιο ακριβώς θα έγραφα για οποιονδήποτε προπονητή είχε καταγράψει την πορεία του Σέρβου τεχνικού στο τιμόνι της εθνικής. Το ίδιο θα έγραφα ακόμη κι αν χθες η Ελλάδα δεν είχε νικήσει τη Σερβία με 1-0, στο Πανθεσσαλικό. Γιατί, γνώμονάς μου δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα και οι (τεράστιες) εκτός έδρας νίκες που έχουν έρθει, αλλά το γεγονός ότι σταμάτησαν να πονάνε τα μάτια μας, βλέποντας τη «γαλανόλευκη». Βέβαια, μπορεί να είναι έργο των παικτών και όχι δικό του. Δεκτό. Άλλωστε και ο Ιβάν χρειάζεται να διορθώσει πράγματα. Ξεκινώντας από τις αντιδράσεις του, όταν δέχεται κάποια ερώτηση που δεν του αρέσει. Η δική του δουλειά είναι να βελτιώνει την ομάδα και των δημοσιογράφων να ρωτούν...

