Με υπέροχο γκολ του Γιώργου Μασούρα στο 68' η Ελλάδα επικράτησε 1-0 της Σερβίας, αλλά αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση του Nations League σε τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία που συνετρίβη με 5-0 από τη Μannschaft.

Η Εθνική Ελλάδος άφησε πίσω της την εφιαλτική νύχτα του Άμστερνταμ και με το γκολ του Μασούρα (69') έκλεισε με νίκη την παρουσία της στο Nations League κόντρα στη Σερβία (1-0). Ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν αρκετό στην τριπλή ισοβαθμία ώστε να τη φέρει στην επόμενη φάση αλλά της εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή στο League A.

Έτσι έπαιξαν

Η Εθνική Ελλάδος ξεκινήσει με τον Μανδά στην εστία έχοντας τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Ζαφείρης μοιράστηκε τη μεσαία γραμμή με τον Ανδρούτσο ενώ στα άκρα ξεκίνησε ο Τζόλης με τον Καρέτσα. Ο Παυλίδης με τον Δουβίκα ήταν η δυάδα στην κορυφή.

Από την άλλη οι Σέρβοι παρατάχθηκαν με τον Πέτροβιτς στην εστία, τους Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς και Μπούκινατς στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Μαξίμοβιτς με τον Λούκιτς ήταν στη μεσαία γραμμή. Ο Νεντελίκοβιτς με τον Σάβιτς ήταν εσωτερικοί χαφ έχοντας τον Γιόβιτς με τον Πέτροβιτς στην κορυφή.

Ευκαιρίες αλλά όχι γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Η Εθνική Ομάδα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 19ο λεπτό είχε την πρώτη σημαντική ευκαιρία με τον Τζόλη όταν εκείνος βρέθηκε στην περιοχή και με δυνατό πλασέ είδε τον Πέτροβιτς να αποκρούει με δυσκολία την προσπάθεια του.

Στο 22ο λεπτό ήρθε η σειρά του Ανδρούτσου να πλασάρει από θέση βολής στην καρδιά της περιοχής αλλά ο Σέρβος τερματοφύλακας απέκρουσε με δυσκολία την προσπάθεια του χαφ του ΟΦΗ. Από εκείνο το κόρνερ προήλθε και η δυνατή κεφαλιά του Κουλιεράκη, η οποία κατέληξε άουτ.

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεπε στη Σερβία να γίνει απειλητική, με τον Δουβίκα να αστοχεί με κεφαλιά από 30ο λεπτό ενώ στο 32' ο Ρότα έχασε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ όμως ο Πέτροβιτς απέκρουσε με δυσκολία από κοντά την προσπάθεια του.

Ο Μασούρας έλυσε τον... γόρδιο δεσμό

Μετά από αρκετές σέντρες και προσπάθειες από την πλευρά της Εθνικής, η Ελλάδα βρήκε το γκολ στο 69ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Παυλίδη, ο Μασούρας πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με προβολή νίκησε τον Πέτροβιτς, ανοίγοντας το σκορ για την Ελλάδα.

Στη συνέχεια η Εθνική διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα, παρότι στο άλλο ματς του ομίλου, η Γερμανία είχε τελειώσει το θέμα νίκης κόντρα στην Ολλανδία. Προσπάθησε να βρει και δεύτερο γκολ αλλά οι προσπάθειες των Κωστούλα, Μπακασέτα και Τζόλη κατέληξαν στα κορμιά των Σέρβων.

Στο 87' ο Μασούρας θα μπορούσε να βρει και δεύτερο τέρμα αλλά το πλασέ του μετά το γύρισμα του Τζόλη σταμάτησε στα αντίπαλα σώματα. Οι Σέρβοι θα μπορούσαν να βρουν την ισοφάριση στο 90' όταν η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι μετά τη κεφαλιά του Μιλένκοβιτς καθώς ο Μανδάς γλίστρησε.

Τελικά το 1-0 ήταν και το τελικό σκορ του παιχνιδιού με την Ελλάδα να ολοκληρώνει με νίκη την παρουσία της στο Nations League αλλά χωρίς να προκριθεί στην ισοβαθμία.

MVP: Δεν είχε μόνο έναν πρωταγωνιστή η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Σερβία. Ο Τζόλης ήταν ο πιο δραστήριος μεσοεπιθετικά και ίσως μοιραστεί τον τίτλο με τον Κουλιεράκη που είχε ηγετική μορφή στην άμυνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Μασούρας μπήκε και έλυσε το... πρόβλημα του σκοραρίσματος, ο Ρότα έχει κάνει γεμάτο παιχνίδι τόσο ανασταλτικά όσο και μεσοεπιθετικά ενώ και ο Ανδρούτσος κατάπιε πολλά χιλιόμετρα με τον Ζαφείρη.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μίτροβιτς με τον Γιόβιτς δεν φάνηκαν καθόλου στο ματς. Δεν κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Μανδά.

Η ΓΚΑΦΑ: Δεν έγινε κάποια φάση που να μπορεί να χαρακτηριστεί ως... γκάφα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Απαρατήρητη η διαιτησία του Όλιβερ που διαχειρίστηκε εξαιρετικά τον αγώνα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Εθνική Ελλάδος ολοκλήρωσε τη δουλειά της στο Nations League με νίκη κόντρα στους Σέρβους (1-0). Ολοκλήρωσε την παρουσία της στους ομίλους με 11 βαθμούς, έχασε την πρόκριση στην ισοβαθμία αλλά εξασφάλισε την παρουσία της στο League A και στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση των προκριματικών του EURO.

Ελλάδα: Μανδάς, Ρότας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης, Δουβίκας.

Σερβία: Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκινατς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Νεντελίκοβιτς, Σάβιτς, Γιόβιτς, Πέτροβιτς