Στην πιο «μαύρη νύχτα» μεταπολεμικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η Εθνική ομάδα... διασύρθηκε και διαλύθηκε στο Αμστερνταμ με 7-0 από την διαστημική Ολλανδία που δεν σταματούσε να σκοράρει. Ζητούμενο η ανασύνταξη και η αντίδραση για τον «τελικό» της Δευτέρας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό! ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, αποστολή: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Διασυρμός για την Εθνική Ελλάδος που ηττήθηκε με 7-0 από την Ολλανδία για το Nations League και πλέον επιστρέφει στη βάση της για να αντιμετωπίσει τη Σερβία στην τελευταία αγωνιστική.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Κουρμπέλη

Η Εθνική Ελλάδος είχε μία αναγκαστική αλλαγή πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα καθώς παρότι ο Κουρμπέλης ήταν στο βασικό σχήμα, εν τέλει δεν γινόταν να αγωνιστεί κάτι που κατάλαβε στην προθέρμανση και τη θέση του στη μεσαία γραμμή πήρε ο Τριάντης.

Από εκεί και πέρα, ο Τζολάκης ήταν στην εστία με τους Τσίμικα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα στην τετράδα της άμυνας ενώ πέρα παρτενέρ του Τριάντη στον άξονα ήταν ο Ανδρούτσος. Ο Ιωαννίδης ξεκίνησε δίπλα στον Παυλίδη ενώ ο Τζόλης με τον Καρέτσα ήταν στα δύο άκρα.

Από την άλλη, η Ολλανδία ξεκίνησε με τον Φερμπρούχεν στην εστία, με τους Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν ντε Βεν και Φαν Χέκε μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ρέιντερς, Ντε Γιόνγκ, Φέρμαν τριάδα στα χαφ. Ο Χάκπο - Σάμερβιλ εξτρέμ και φορ ο Μάλεν.

Εφιαλτικό πρώτο 20λεπτο

Ότι... θετικές σκέψεις υπήρχαν, καταστράφηκαν από το πρώτο 20λεπτο. Η Ολλανδία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος της Ελλάδας και οι διεθνείς της πρόσφεραν... απλόχερα την ευκαιρία να το κάνει.

Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Σάμερβιλ εκμετάλλευόμενος το διπλό λάθος του Μαυροπάνου, νίκησε τον Τζολάκη σε τετ-α-τετ και άνοιξε το σκορ, ξεσηκώνοντας όλο το γήπεδο. Αυτή ήταν η αρχή του... εφιάλτη καθώς στο 12ο λεπτό, ήρθε η σειρά του Ράιντερς για το 2-0.

Συγκεκριμένα, ο Ντε Γιονγκ με εντυπωσιακή κάθετη μπαλιά βρήκε τον συμπατριώτη του στην περιοχή και εκεί με ένα δυνατό σουτ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Ο ίδιος παίκτης βρήκε και το τρίτο γκολ στο 19', εκμεταλλευόμενος την απίθανη ασίστ του Μάλεν που με πλάτη στον συμπαίκτη του, κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα και ο Ράιντερς σε κενή εστία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, βάζοντας από νωρίς ταφόπλακα στα όνειρα της Ελλάδας.

Το γκολ του Ιωαννίδη που δεν μέτρησε και... διασυρμός μέχρι το ημίχρονο

Η Ελλάδα βρήκε... σφυγμό στο 24' όταν ο Τζολάκης βρήκε με γρήγορο βολέ τον Ιωαννίδη, εκείνος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε και τον αντίπαλο κίπερ και σκόραρε σε κενή εστία, όμως ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα για χέρι του διεθνή φορ.

Λίγα λεπτά μετά, ο Καρέτσας βρήκε χώρο στην περιοχή αλλά το πλασέ του πήγε δίπλα από την αντίπαλη εστία, πριν έρθει η συνέχεια του... καταιγισμού από την Ολλανδία.

Ο Ράιντερς συνέχισε να κάνει άνω-κάτω τη γαλανόλευκη άμυνα και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ, ανεβάζοντας τον δείκτη του στο 4-0 στο 33ο λεπτό ενώ το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου ήρθε από τον Τίμπερ που βρέθηκε μόνος του σε κενή εστία και με πλασέ έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με 5-0.

Χωρίς αλλαγές το δεύτερο μέρος και συνέχεια στο... πάρτι της Ολλανδίας

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να μην κάνει αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με την Ολλανδία να παραμένει σε υψηλό τέμπο αλλά χωρίς να απειλήσει σημαντικά τον Τζολάκη στα πρώτα λεπτά.

Αντιθέτως, ο Τριάντης βρήκε χώρο στο 51ο λεπτό έξω από την περιοχή αλλά το σουτ που έκανε πέρασε δίπλα από την αντίπαλη εστία. Στο 59ο λεπτό, ο Τίμπερ βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και έπειτα από παράλληλη πάσα που έγινε από τα αριστερά, πλάσαρε σε κενή εστία για το 6-0 των Ολλανδών.

Σαν να μην έφτανε αυτό, δύο λεπτά μετά, ο Μάλεν πλάσαρε εξαιρετικά στην καρδιά της περιοχής και νίκησε τον Τζολάκη, κάνοντας το 7-0 για τους Οράνιε. Ο Ιωαννίδης άγγιξε το γκολ της τιμής στο 64' αλλά το πλασέ του από δύσκολη γωνία σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι, στη μεγάλη στιγμή της χώρας μας στο ματς.

Στο 73ο λεπτό, ο Τζολάκης έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση σε τετ-α-τετ με τον Σάμερβιλ, σώζοντας το 8-0. Λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, οι οπαδοί της Ελλάδας άρχισαν να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο ενώ σταμάτησαν ούτε λεπτό να στέκονται στο πλάι των διεθνών.

MVP: Τώρα από τους Ολλανδούς τι να πρωτοξεχωρίσεις; Ο Ράιντερς είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς χάφ του κόσμου και το επαλήθευσε (δυστυχώς) κόντρα στην Ελλάδα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Η Ολλανδία έκανε το... τέλειο παιχνίδι. Άριστη σε όλα τα σημεία, οπότε δεν γίνεται να ξεχωρίσουμε κάποιον. Όλοι ήταν εξαιρετικοί. Από τον... διασυρμό της Ελλάδας, ο Ιωαννίδης ίσως ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε έχοντας και στο δοκάρι στο 64' αλλά και το ακυρωθέν γκολ στο πρώτο ημίωρο.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ότι είπαμε για την Ολλανδία, ισχύει για την Ελλάδα εδώ. Τραγική βραδιά από όλους. Όταν έχεις δεχθεί επτά γκολ, δεν μπορείς να διαχωρίσεις κάποιον αν ήταν χειρότερος.

Η ΓΚΑΦΑ: Πολλές (!). Απαγορευτικό σε τέτοια ματς αλλά θα βάλουμε το διπλό λάθος του Μαυροπάνου στο 1-0 που ήταν η... αρχή του εφιάλτη.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Απαρατήρητος ο διαιτητής της αναμέτρησης.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Τεράστιο πισογύρισμα για την Εθνική. Μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της που έκοψε απότομα την τρέλα που υπήρχε από το περασμένο παράθυρο εθνικών. Το θέμα είναι να μαζέψει τα κομμάτια της και τώρα να πάει στο ματς με τη Σερβία με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Ολλανδία: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν ντε Βεν, Φαν Χέκε, Ρέιντερς, Ντε Γιόνγκ, Φέρμαν, Χάκπο, Σάμερβιλ, Μάλεν.

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσίμικας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Τριάντης, Ανδρούτσος, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Τζόλης, Καρέτσας.