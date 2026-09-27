Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74' η καταπληκτική Εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Τι έκανες πάλι ρε Ελλαδάρα; Μετά το Γουέμπλεϊ και την Αγγλία, ένα άλλο μεγαθήριο, η Γερμανία υποκλίθηκε στη γαλανόλευκη, στα φοβερά παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε 6.000 Έλληνες οπαδούς!

Στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, η Εθνική με γκολ του Κουρμπέλη στο 74' λύγισε τη Γερμανία του διάσημου Γιούργκεν Κλοπ με 1-0, είναι πρώτη στον όμιλο του Nations League και ουσιαστικά κλείδωσε τη συμμετοχή της στο πρώτο pot στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Είναι πλέον απίθανο να μην είναι έστω τρίτη.

Η διάταξη των ομάδων

Για την Εθνική μας ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε τον Τζολάκη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Βαγιαννίδης και αριστερό ο Τσιμίκας. Στόπερ οι Μαυροπάνος, Ρέτσος και στα χαφ ο Ανδρούτσος έπαιξε δίπλα στον Ζαφείρη. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης βρισκόταν ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και ο Τεττέη κοντά στον Παυλίδη.

Ο τεχνικός της Γερμανίας Γιούργκεν Κλοπ είχε στο τέρμα τον Νίμπελ, δεξί μπακ ήταν ο Μπίσεκ, αριστερό ο Μπράουν και στόπερ οι Τα και Βάγκνομαν.

Στα χαφ έπαιξαν οι Κίμιχ, Ενμέτσα, στα άκρα της επίθεσης αριστερά ήταν ο Αντεγέμι στο μεγαλύτερο μέρος, αν και ξεκίνησε δεξιά, στο άλλο φτερό ο Σαντέ και ο Κόντε πίσω από τον Εμπνουνταλίμπ.

Απείλησε ο Αντεγέμι, φοβερός Τζολάκης

Η Γερμανία πήρε τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας από την αρχή και στο 2' είχε την πρώτη τελική όταν το σιυτ του Κόντε εκτός περιοχής έφυγε άουτ. Στο 7' είχε την πρώτη τελική η Εθνική μας. Το αριστερό σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής ο Καρέτσας ήταν άστοχο. Στη συνέχεια η Ελλάδα έριξε τον ρυθμόκαι η επόμενη φάση ήταν ένα πολύ άστοχο μακρινό σουτ του Αντεγέμι. Στο 25' σε σέντρα του Μπράουν από αριστερά στο δεύτερο δοκάρι ο Εμπνουταλίμπ έκανε το βολέ κι αστόχησε.

Στο 27' οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ. Ο Αντεγέμι στην αντεπίθεση απέφυγε τον Τσιμίκα, αλλά το αριστερό πλασέ απέναντι στον Τζολάκη έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 31' ο Έλληνας γκολκίπερ έδειξε την ποιότητά του. Σ' εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα απομάκρυνε πάνω στον Αντεγέμι, ο οποίος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε το αριστερό σουτ και στην αριστερή του γωνία απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ ο Τζολάκης. Η Γερμανία συνέχισε να πιέζει με τους Κίμιχ, Ενμέτσα να ελέγχουν τον άξονα, ωστόσο, οι διεθνείς έκλεισαν εξαιρετικά τους χώρους, δεν έδωσαν φάση στην ομάδα του Κλοπ και το ημίχρονο έκλεισε «σβηστά» 0-0.

Δύο επεμβάσεις ο Τζολάκης

Ο Γιοβάνοβιτς έριξε στη μάχη στο 46' τον Σάλιακα, αντί του «κιτρινισμένου» Βαγιαννίδη. Η Γερμανία στο 49' απείλησε ξανά, αλλά ο Τζολάκης φώναξε και πάλι παρών.

Ο Ζαφείρης έχασε τη μπάλα, ο Κόντε έπιασε ένα αριστερό συρτό σουτ εκτός περιοχής και ο Τζολάκης σ' ετοιμότητα μπλόκαρε στην αριστερή γωνία. Στο 53' η Γερμανία πάλι πλησίασε το γκολ. Οι Γερμανοί κέρδισαν φάουλ, ο Κίμιχ έκανε φοβερή εκτέλεση και ο Τζολάκης απέκρουσε στο δεξί παραθυράκι σε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτά ο Ενμέτσα σούταρε εκτός περιοχής άουτ.

Η Εθνική δεν κρατούσε μπάλα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις και ο Γιοβάνοβιτς στο 56' απέσυρε τον κουρασμένο Ζαφείρη για να βάλει τον Κουρμπέλη. Ο Ιωαννίδης, παράλληλα, πήρε τη θέση του Τεττέη, ο οποίος μετά το 20' ήταν στην επίθεση σαν την καλαμιά στον κάμπο.

Ο Κλοπ με τη σειρά του έβλεπε τη Γερμανία να μην μπορεί να διασπάσει την ελληνική άμυνα, έβαλε δεύτερο φορ τον Μπούρκαρντ κι έριξε στη μάχη και τον Βιρτς.

Ασύλληπτη ευκαιρία ο Ιωαννίδης!

Η Ελλάδα στο 67' έχασε την ευκαιρία του αγώνα! Ο Παυλίδης πίεσε ψηλά κι έκλεψε τη μπάλα από τον Κίμιχ, σ' επίθεση τρεις εναντίον δύο έστρωσε στον αμαρκάριστο Ιωαννίδη, ο οποίος με το δεξί πλάσαρε δίπλα από το δεξί δοκάρι!

Κουρμπέλης και 0-1!

Στο 74', όμως, η Ελλάδα πέτυχε το γκολ κι έστειλε στα ουράνια 6.000 Έλληνες στο Άουγκσμπουργκ κι εκατομμύρια άλλους.

Ο Παυλίδης άλλαξε υπέροχα τη μπάλα για τον Τζόλη, αυτός από αριστερά γύρισε, ο Κουρμπέλης έκανε μία προσποίηση, σούταρε με το αριστερό, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Νίμπελ!

Η Γερμανία προσπάθησε ν' απαντήσει, ενώ ο Κλοπ πέρασε στο ματς τον Γκνάμπρι. Στο 77' κεφαλιά του Μπίσεκ πέρασε άουτ και στο 79' σουτ του Γκνάμπρι απέκρουσε ο Τζολάκης.

Τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς είχαν πλέον ψυχολογία καισ το 87' ο Ιωαννίδης από το ύψος του πέναλτι σούταρε με το αριστερό άουτ. Ο τεχνικός της Εθνικής, παράλληλα, έπαιξε στο φινάλε με τριάδα στην άμυνα με τον Μιχαηλίδη, να πλαισιώνει Ρέτσο, Μαυροπάνο.

Οι Γερμανοί δεν βρήκαν φάση και η Ελλαδάρα έγραψε ιστορία με το γκολ του Κουρμπέλη!

MVP: Ο Κουρμπέλης φυσικά με το υπέροχο γκολ, αλλά και ο Τζολάκης με τρομερές επεμβάσεις.

Στο ύψος τους: Ο Ρέτσος ήταν συγκλονιστικός, το ίδιο και ο Ανδρούτσος, ο Παυλίδης καταπληκτικός, Καρέτσας και Τζόλης όσο μπορούσαν ζάλισαν τους Γερμανούς. Αμυντικά όμως, δεν μπορείς ν' αδικήσεις κανέναν παίκτη.

Αδύναμος κρίκος: Ο Εμπνουνταλίμπ ήταν απλό σημείο αναφοράς, εξαιτίας της τρομερής ελληνικές άμυνας.

Η γκάφα: Ο Αντεγέμι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Για χάρη της Εθνικής.

Το στραγάλι: Ο Άγγλος Κάβαναγκ έπαιξε 50-50.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Ελλαδάρα ζορίστηκε για 60', αλλά όταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φρέσκαρε την ενδεκάδα, έβγαλε όλη της την ποιότητα και νίκησε δίκαια γράφοντας ιστορία.

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Νίμπελ, Μπράουν (84' Μπέρενς), Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Κίμιχ, Ενμέτσα (84' Σταχ), Σαντέ (65' Μπούρκαρντ), Κόντε (65' Βιρτς), Αντεγέμι (75' Γκνάμπρι), Εμπνουνταλίμπ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (46' Σάλιακας), Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59' Κουρμπέλης), Τζόλης (81' Μασούρας), Καρέτσας, Τεττέη (59' Ιωαννίδης), Παυλίδης (89' Μιχαηλίδης).