Η Γερμανία βρυχήθηκε τη στιγμή που έπρεπε κόντρα στην Ολλανδία, τη συνέτριψε με 5-0 και έκλεψε το εισιτήριο για τους «8» του Nations League μέσα από τα χέρια της Ελλάδας.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετατράπηκε η ματσάρα κορυφής της Γερμανίας απέναντι στην Ολλανδία, η οποία έκρινε παράλληλα και το μέλλον της Ελλάδας στο Nations League. Η Εθνική μας ομάδα δεν ήθελε με τίποτα νίκη της Γερμανίας ώστε να συνεχίσει στην οκτάδα της διοργάνωσης, αλλά τα Πάντσερ δεν μας έκαναν τη χάρη. Ούτε, βέβαια, και η Ολλανδία του Τσάβι, η οποία στο Βερολίνο πήρε μια γεύση από τα όσα έκανε στο σύνολο του Γιοβάνοβιτς προ μερικών ημερών ... Η ομάδα του Κλοπ έστησε πάρτι με καλεσμένη την Ολλανδία, τη διέσυρε με 5-0 και έκλεισε πανηγυρικά ως πρώτη (!) μια θέση στα προημιτελικά του Nations League, αφήνοντας εκτός την Ελλάδα στην τριπλή ισοβαθμία.

Αν και το ματς κινούνταν στην ισορροπία στα πρώτα λεπτά, προοδευτικά η Γερμανία πατούσε όλο και καλύτερα στο γήπεδο. Το προβάδισμα έμοιαζε απλώς με θέμα χρόνου, με τη Γερμανία τελικά να ανοίγει το σκορ με σουτάρα του Σέρχαντ στο 41΄, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε προειδοποιήσει με δοκάρι. Μετά την ανάπαυλα, οι παίκτες του Κλοπ επέστρεψαν στο χορτάρι για να ολοκληρώσουν τη δουλειά και το κατάφεραν με εμφατικό τρόπο.

Αρχικά στο 60΄ο Βιρτζ έπιασε ρουκέτα έξω από την περιοχή κι έγραψε το 2-0, δίνοντας το έναυσμα για γερμανική πολιορκία. Εντός των επόμενων 17 λεπτών άλλωστε, οι Ολλανδοί δέχθηκαν ακόμα τρία γκολ. Στο 65΄ο Σλότερμπεκ έγραψε το 3-0 με κεφαλιά, ενώ έξι λεπτά αργότερα ακολούησε ένα ακόμα γκολ του Βιρτζ για το 4-0. Το γερμανικό πάρτι ολοκληρώθηκε στο 77΄με πλασέ του Γκρούντα σε κενή εστία, προκαλώντας την έκρηξη του τερματοφύλακα Φερμπρούχεν, που μάζεψε τους συμπαίκτες του και τους τα έχωσε για την απόδοσή τους.

Η ουσία, βέβαια, είναι πως αμφότερες θα βρεθούν στα προημιτελικά του Nations League στα τέλη του Μαρτίου εις βάρος της Ελλάδας, η οποία έμεινε εκτός της επόμενης φάσης, αλλά τουλάχιστον εξασφάλισε την παραμονή της στη League A και του επόμενου τουρνουά.

Αποτελέσματα

Γερμανία - Ολλανδία 5-0

Ελλάδα - Σερβία 1-0

Τελική βαθμολογία

1. Γερμανία 11 (11-3)

2. Ολλανδία 11 (14-10)

3. Ελλάδα 11 (6-10)

4. Σερβία 0 (4-12)