Η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση μετά το 7-0 από τους Ολλανδούς, πήρε τη νίκη με τη Σερβία και έχασε εν τέλει την πρώτη δυάδα σε τριπλή ισοβαθμία. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ένας όμιλος του Nations League με τις Ολλανδία και Γερμανία προφανώς δεν θα ήταν εύκολος για κανέναν, ούτε και για την Εθνική μας ομάδα. Μία Ελλάδα που έδειξε ότι είχε ποδοσφαιρικό παλμό μετά το πολύ βαρύ 7-0 με την Ολλανδία και πήρε το ματς με τη Σερβία με το 1-0, χάρη στον σκόρερ Γιώργο Μασούρα και τον δημιουργό της φάσης, Βαγγέλη Παυλίδη. Έναν Μασούρα που έδειξε και σε αυτή τη διαδικασία πόσο πιστός στρατιώτης της Ελλάδας είναι, αλλά γενικότερα ένας χρησιμότατος παίκτης. Στο τέλος η Ελλάδα έμεινε 3η σε μία... τρελή τριπλή ισοβαθμία με 11 βαθμούς.

Εάν έβλεπε κανείς τον όμιλο στο σύνολό του η Ελλάδα έχει κυρίως 2 ματς ως κακώς κείμενα σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων. Είναι τα 2 παιχνίδια με την Ολλανδία. Και εάν στο βαρύτατο 7-0 η εικόνα ήταν κάκιστη απ' όλες τις πλευρές (και οι πιο πολλοί είχαν να σχολιάζουν την έκταση του σκορ) το 2-2 με τους Ολλανδούς στην Τούμπα και με - αρχικά το σκορ υπέρ της στο 2-0 θα μπορούσε να είχε γράψει αλλιώς το story του συγκεκριμένου ομίλου. Οι περισσότεροι θα μείνουν - λογικά ως ένα σημείο - στο 7-0 επειδή ήταν πολύ μεγάλο σκορ αλλά και διότι το αγωνιστικό πρόσωπο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν κάκιστο και δεν έχεις να σταθείς πουθενά. Εν κατακλείδι δεν ήταν ούτε όλα τέλεια αλλά ούτε και μαύρα. Η Ελλάδα πάλεψε, νίκησε εκτός έδρας (με 0-1) το μεγαθήριο που λέγεται Γερμανία και γενικότερα προσπάθησε πολύ με εξαίρεση το παιχνίδι στην Ολλανδία.

Η Ελλάδα παρέμεινε φυσικά στην κορυφαία Λίγκα ως μία από τις δύο καλύτερες τρίτες και επίσης θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών τον Δεκέμβριο στην κλήρωση των προκριματικών του EURO. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα παραμένει το να βρεθεί ξανά σε μία μεγάλη διοργάνωση για πρώτη μετά το 2014. Αυτό είναι που θέλουν άπαντες και φυσικά και ο κόσμος. Και φυσικά σε σχέση με την πολύ μεγάλη δυναμική Εθνικών όπως η Γερμανία και η Ολλανδία για να πιάσεις την κορυφή ή να προσπαθήσεις να φτάσεις εκεί είσαι πάντα υποχρεωμένος να ανταγωνιστείς με τους καλύτερους. Το κλίμα από πλευράς Ομοσπονδίας αλλά και Εθνικής ήταν πως η Ελλάδα κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια στην πρώτη της συμμετοχή στη League A και στο τέλος της ημέρας πέτυχε τον αρχικό διπλό της στόχο, που ήταν η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία και η συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του EURO 2028.

Οι Ολλανδοί με την Ελλάδα δεν σταματούσαν, με τη Γερμανία παραπατούσαν στο γήπεδο

Προσωπικά θα ήθελα να σταθώ στην Εθνική Ολλανδίας με ένα παράπονο παρότι είναι η αγαπημένη μου Εθνική. Με την Ελλάδα τα έδωσαν όλα και δεν σταματούσαν ενώ στο παιχνίδι του 5-0 από τους Γερμανούς παραπατούσαν στο γήπεδο με συνέπεια ο γκολκίπερ Φερμπρούχεν να τα βάλει με την άμυνά του και γενικά με τους συμπαίκτες του. Έπεσε φουλ κράξιμο από έναν παίκτη που έβγαλε εγωισμό και προσωπικότητα σε εκείνο το σημείο.

Κατ' εμέ είναι ποδοσφαιρικό unfair να έχεις τέτοιο πρόσωπο στο 7-0 και μετά να... διαλύεσαι με τη Γερμανία αλλά ας είναι. Θα γίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο.

Ένα τεράστιο μπράβο για τις μικρές Εθνικές

Φυσικά υπάρχουν και οι πολύ καλές ειδήσεις από τις μικρές Εθνικές μας ομάδες. Πολύ μεγάλη και ιστορική πρόκριση της U21 στο Ευρωπαϊκό μετά από 25 χρόνια αλλά και ιστορική (πρώτη) παρουσία στο Παγκόσμιο U17 στο Κατάρ. Δύο μικρές Εθνικές ομάδες που μας κάνουν περήφανους και αξίζουν πολλά μπράβο. Έχει μεγάλη αξία και σημασία το να έχεις πίσω σου ταλαντούχες γενιές. Παίκτες με ταλέντο αλλά και προοπτική.

ΥΓ: Το πιο μεγάλο κέρδος για την Εθνική είναι το να βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα. Εννοείται ο Τζόλης σε αυτή τη φάση είναι ο κορυφαίος Έλληνας μεσοεπιθετικός αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που είτε μπορούν να βγουν στο προσκήνιο, είτε το κάνουν ήδη.