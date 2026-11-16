Η Εθνική ομάδα νίκησε την Σερβία στο γεμάτο Πανθεσσαλικό, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League μετά την συντριβή της Ολλανδίας από την Γερμανία. Έμεινε στην League A' το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Εθνική μας ομάδα μετά την βαριά ήττα από την Ολλανδία για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League ήθελε να κερδίσει την Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό και να μην νικούσε η Γερμανία τους «Οράνιε». Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το καθήκον του, καθώς με γκολ του Μασούρα επικράτησε των Σέρβων με 1-0, αλλά τα νέα από το Βερολίνο μόνο καλά δεν ήταν.

Οι Γερμανοί ήταν σαρωτικοί και διέλυσαν τους Ολλανδούς με 5-0, με την Εθνική να μένει εκτός της φάσης των «8», καθώς στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία στους 11 βαθμούς, έμεινε στην 3η θέση. Μια θέση που ωστόσο την κράτησε στην μεγάλη κατηγορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης χωρίς να χρειαστεί να δώσει μπαράζ για να μείνει.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι μαζί με την Ιταλία οι δύο καλύτερες τρίτες των ομίλων της League A' και έτσι έμειναν, κάτι που ουσιαστικά πριν το ξεκίνημα των αγώνων ήταν και ο πρώτος στόχος.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

1. Γερμανία 11 (11-3)

2. Ολλανδία 11 (14-10)

3. Ελλάδα 11 (6-10)

4. Σερβία 0 (4-12)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.

Η τριπλή ισοβαθμία

Από την στιγμή που κέρδισαν Γερμανία και Ελλάδα είχαμε τριπλή ισοβαθμία στους 11. Η Ολλανδία έχει 5 βαθμούς στα παιχνίδια με Ελλάδα, Γερμανία. Μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Η Ελλάδα επίσης 5. Μία νίκη (Γερμανία), δύο ισοπαλίες στην Τούμπα με τους συγκεκριμένους αντιπάλους και την ήττα στο Άμστερνταμ. Η Γερμανία κι αυτή 5 βαθμούς. έχει την ισοπαλία στην Ολλανδία και στην Τούμπα, την ήττα στο Άουγκσμπουργκ από την Εθνική και τη νίκη επί των Ολλανδών.

Οπότε πάμε στο επόμενο κριτήριο, των γκολ στα μεταξύ τους ματς. Μετά τον διασυρμό στην Ολλανδία η Εθνική έχασε κάθε ελπίδα. Η Γερμανία νίκησε, την Ολλανδία και μάλιστα με 5-0, άρα έχει πέντε γκολ επιπλέον υπέρ της η ομάδα του Κλοπ.

Η βαθμολογία στην τριπλή ισοβαθμία

1. Γερμανία 6-2 11

2. Ολλανδία 10-8 11

3. Ελλάδα 3-9 11