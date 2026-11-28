Ο Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας με 23 ριμπάουντ, ο Αντεμπάγιο πρόσθεσε 25 πόντους και οι Χιτ άντεξαν στην αντεπίθεση των Νικς, παίρνοντας ένα τεράστιο διπλό στο Madison Square Garden.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, οι Μαϊάμι Χιτ πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς με 108-105, βάζοντας τέλος στο σερί έξι νικών των γηπεδούχων και στην πορεία τους ως υπερασπιστές του τίτλου του NBA Cup. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε κάτω από τα καλάθια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 23 ριμπάουντ, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ καριέρας! Από κοντά και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος με 25 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Χιτ και έδωσε σημαντικές λύσεις στις πιο κρίσιμες στιγμές.

Οι Χιτ μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και από το πρώτο δωδεκάλεπτο έδειξαν τις διαθέσεις τους, παίρνοντας προβάδισμα με 31-21. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς στο δεύτερο δεκάλεπτο το Μαϊάμι έτρεξε ένα σερί 15-0 και εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι και τους 23 πόντους (58-35). Οι Νικς έδειχναν να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των φιλοξενούμενων με τον Μπράνσον να μην έχει καταφέρει ακόμα να κάνει το παιχνίδι του, όμως κατάφεραν να μειώσουν πάνω στην ώρα για τα αποδυτήρια, με το ημίχρονο να βρίσκει τους Χιτ στο +16 (60-44).

Και εκεί που όλα έδειχναν πως το Μαϊάμι είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη, οι Νικς επέστρεψαν. Με ένα δυναμικό τρίτο δωδεκάλεπτο και ένα σερί 9-0, οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, με τον Τζέιλεν Μπράνσον και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους. Στα μέσα της τέταρτης περιόδου κατάφεραν να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 92-91, μετατρέποντας το παιχνίδι σε πραγματικό θρίλερ. Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τάουνς πρόσθεσε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, παρά το πρόβλημα τραυματισμού στους κοιλιακούς που τον ταλαιπωρούσε.

Το φινάλε προφανώς και ήταν αντάξιο της αναμέτρησης. Με το σκορ στο 95-95, ο Αντεμπάγιο έδωσε ξανά το προβάδισμα στο Μαϊάμι, ενώ ο Ντάβιον Μίτσελ με ένα μεγάλο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά. Οι Νικς φυσικά και δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και έφτασαν ξανά σε απόσταση αναπνοής. Στα 9,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Μπράνσον κέρδισε τρεις βολές σε προσπάθεια για τρίποντο, ευστόχησε στις δύο και μείωσε σε 106-105. Εκεί ο Πέλε Λάρσον έδωσε τη λύση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μετά από επαναφορά για τους Νικς, διαμορφώνοντας το 108-105. Το τελευταίο τρίποντο του Μπράνσον δεν βρήκε στόχο και οι Χιτ έφυγαν από τη Νέα Υόρκη με μια τεράστια νίκη.

Δωδεκάλεπτα: 31-21, 60-44, 86-79, 108-105.