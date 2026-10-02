Η Εθνική συνεχίζει να είναι στην κορυφή του 2ου ομίλου της Α' κατηγορίας του nations League με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει χρησιμοποιήσει 18 παίκτες στα τρία ματς. Ποιοι έχουν παίξει σε όλα και ποιοι ακόμα περιμένουν την ευκαιρία.

Μετά την εξαιρετική πρεμιέρα στο φετινό Nations League, όταν και νίκησε με 2-1 την Σερβία στο Βελιγράδι, η Εθνική μας ομάδα τα πήγε ακόμα καλύτερα στην συνέχεια επικρατώντας στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας με 1-0, ενώ κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα μπορεί να μην έκανε το τρία στα τρία παρότι προηγήθηκε με 2-0, αλλά το 2-2 την κράτησε στην κορυφή του ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πρώτο στον 2ο όμιλο της Α' κατηγορίας του Nations League και αν συνεχίσει έτσι δεν είναι διόλου απίθανο να βρεθεί στα προημιτελικά. Την ερχόμενη Κυριακή η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται και πάλι στη Τούμπα την Γερμανία για την 4η αγωνιστική, με τον Σέρβο προπονητή στις προηγούμενες τρεις να έχει χρησιμοποιήσει 18 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς 4 είναι αυτοί που δεν έχουν βγει ούτε λεπτό και 9 που περιμένουν την ευκαιρία τους.

Ποιοι δεν έχουν βγει ούτε λεπτό

Ξεκινάμε με τους τέσσερις που στα τρία πρώτα παιχνίδια όχι μόνο αγωνίστηκαν, αλλά δεν βγήκαν ούτε λεπτό. Αυτοί είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας. Και οι τέσσερις αγωνίζονται στην άμυνα, ενώ θεωρητικά πάντα, αν δεν είχε τραυματιστεί ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πολύ πιθανό να είχαμε πέντε που δεν θα είχαν βγει ούτε λεπτό.

Αυτοί που περιμένουν την σειρά τους

Στον αντίποδα πάμε να δούμε τους παίκτες που έχουν κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει ούτε λεπτό και περιμένουν την ευκαιρία τους. Αρχικά είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος βέβαια κλήθηκε πριν το παιχνίδι με την Ολλανδία, λόγω τραυματισμού του Βαγιαννίδη, έχοντας λίγες προπονήσεις και δεν πήρε λεπτά συμμετοχής με τους «οράνιε».

Στους 9 που δεν έχουν παίξει λεπτό είναι οι άλλοι δύο τερματοφύλακες, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και ο Χρήστος Μανδάς, καθώς όπως αναφέραμε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι ανάμεσα στους 4 που έχουν παίξει σε όλα τα λεπτά και στα τρία ματς. Το ίδιο έχει να κάνει και με τους Γιώργο Κυριακόπουλο, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και Ανδρέα Ντόη, οι οποίοι μπροστά τους έχουν τους Τσιμίκα, Μαυροπάνο και Ρέτσο αντίστοιχα. Τέλος οι άλλοι τρεις παίκτες που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί είναι οι Νεκτάριος Τριάντης, Χρήστος Μουζακίτης και Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Οι ενδεκάδες της Εθνικής στα τρία πρώτα της ματς στο φετινό Nations League

Σερβία – Ελλάδα: 1-2

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, ο Τσιμίκας, Μαυροπάνος (91' Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (91' Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (75' Δουβίκας), Κωστούλας (63' Ιωαννίδης), Παυλίδης (75' Τεττέη).

Γερμανία – Ελλάδα: 0-1

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (46' Σάλιακας), Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59' Κουρμπέλης), Τζόλης (81' Μασούρας), Καρέτσας, Τεττέη (59' Ιωαννίδης), Παυλίδης (89' Μιχαηλίδης).

Ελλάδα – Ολλανδία: 2-2

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος (83' Δουβίκας), Κουρμπέλης, Καρέτσας (83' Μιχαηλίδης), Ιωαννίδης (70' Τεττέη), Τζόλης (18' Μασούρας), Παυλίδης (70' Ζαφείρης).