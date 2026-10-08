Το ταξίδι της Εθνικής Ελπίδων για τα προκριματικά ολοκληρώθηκε αλλά η πρόκριση στο EURO U21 θα περάσει από τη φάση των μπαράζ και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις πέντε μονάδες του Ταουσιάνης που έπαιξαν και στα δέκα ματς.

Η Εθνική Ελπίδων άφησε πίσω της την προκριματική φάση χωρίς να καταφέρει να πάρει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του EURO U21 αλλά έχει μπροστά της την ευκαιρία να το πετύχει μέσω των μπαράζ. Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (9/10, στις 12:00) όπου η χώρα μας θα μάθει τον αντίπαλο της για μία θέση στην διοργάνωση του 2027.

Όπως και στα προκριματικά, έτσι και στα μπαράζ, η χώρα μας θα χρειαστεί την βοήθεια κάθε μονάδας που θα κληθεί από τον Ταουσιάνη. Ωστόσο, υπάρχουν πέντε συγκεκριμένοι παίκτες που αποτελούν τη βάση των πλάνων του. Οι αμυντικοί Νόα Άλεν, Χρήστος Αλεξίου, τα δύο χαφ Κώστας Γκούμας και Αντριάνο Μπρέγκου αλλά και ο αρχηγός των γαλανόλευκων, Αλέξης Καλογερόπουλος αποτέλεσαν τη βασική και αναντικατάστατη πεντάδα του Έλληνα προπονητή, οι οποίοι μετρούν 10/10 συμμετοχές στα παιχνίδια των προκριματικών.

Πρωταγωνιστής στο επιθετικό σκέλος ήταν ο Κώστας Γκούμας που κατάφερε να σκοράρει από ένα γκολ απέναντι στην Μάλτα και την Βόρεια Ιρλανδία, τα δίχτυα της τελευταίας βρήκε και ο Χρήστος Αλεξίου ενώ ο αρχηγός των γαλανόλευκων, Αλέξης Καλογερόπουλος, αλλά και ο Νόα Άλεν έβαλαν από ένα τέρμα αντιμετωπίζοντας την Γεωργία. Ο Αντριάνο Μπρέγκου παρότι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, προσέφερε τρία ασίστ συνολικά σε τρία διαφορετικά ματς.

Στην αμυντική τους προσέγγιση και την τακτική τους συνέπεια στηρίχθηκε η ομάδα σε όλο το ταξίδι των προκριματικών και αυτό καλούνται άπαντες να κάνουν και στα μπαράζ γιατί ως γνωστόν «ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει» και αυτό φαίνεται από τις 9 νίκες σε 10 ματς.

Όπως αναφέραμε και πριν, η εμφάνιση της Εθνικής Ελπίδων δεν είναι υπόθεση λίγων. Κάθε ποδοσφαιριστής που κλήθηκε στο ρόστερ προσέφερε την δική του αγωνιστική κατάθεση ψυχής για ένα θετικό αποτέλεσμα. Εν όψει των μπαράζ, η εμπιστοσύνη προς όλους τους διεθνείς είναι απόλυτη, καθώς η ομάδα κατέχει ταλέντο και ως μοναδικό της στόχο να ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδρομή της.