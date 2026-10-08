Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να περάσει απευθείας στο EURO U21 για ένα γκολ, με τον γιο άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να είναι ο... χρυσός σκόρερ της Πολωνίας.

Η Εθνική Ελπίδων έκανε ότι περνούσε από το χέρι της για να πάρει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του EURO U21 του 2027 αλλά κόντρα στη Β. Ιρλανδία δεν βρήκε το πολυπόθητο γκολ και η νίκη με 1-0 δεν ήταν αρκετή για να προσπεράσει την Πολωνία ως καλύτερη 2η όλων των ομίλων.

Ένα 24ωρο πριν, οι Πολωνοί ηττήθηκαν με το βαρύ 6-2 από την Ιταλία αλλά τα δύο τέρματα που πέτυχαν δεν ήταν για την... τιμή αλλά φάνηκαν «χρυσά» για να πάρουν το απευθείας εισιτήριο για την σπουδαία διοργάνωση στα γήπεδα των Σερβία και Αλβανία.

Fenomenalny gol Kuby Zewlakowa w starciu z Wlochami w mlodziezowce u21 https://t.co/kLHtVLP1fK — double champ (@mloodyg) October 5, 2026

Μάλιστα, αν το σκορ έληγε με 6-1, τότε η Ελλάδα θα είχε περάσει εκείνη στο EURO U21 ωστόσο ο γιος ενός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αποδείχθηκε «χρυσός» σκόρερ για τη χώρα του.

Ο λόγος για τον Γιακούμπ Ζεβλάκοφ. Ο γιος του άλλοτε αμυντικού του Ολυμπιακού, Μιχάλ Ζεβλάκοφ, ο οποίος πριν λίγες μέρες βρέθηκε στην Ελλάδα για να δει από κοντά τη μάχη των Πειραιωτών με τη Γιαγκελόνια.

Ο γιος του αγωνίζεται στη Λέγκια Βαρσοβίας και πέρασε ως αλλαγή στο ντέρμπι με την Ιταλία, μειώνοντας προσωρινά σε 5-2 στο 85ο λεπτό πριν οι ατζούρι διαμορφώσουν το τελικό 6-2. Αυτό το τέρμα που πέτυχε ο 19χρονος μεσοεπιθετικός αποδείχθηκε καθοριστικό για την πρόκριση της χώρας του στα τελικά του EURO και καταδικαστικό για την Ελλάδα που θα πρέπει να μπει στη μάχη των μπαράζ.