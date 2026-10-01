Η Εθνική ομάδα αν και βρέθηκε μια ανάσα από το να κάνει το τρία στα τρία, δέχθηκε γκολ στο 89' από την Ολλανδία με το 2-2 ωστόσο να την κρατάει στην κορυφή του ομίλου.

Η σημερινή βραδιά στη Τούμπα θα μπορούσε να ήταν ιδανική για την Εθνική, καθώς μέχρι το 89' ήταν μπροστά με 2-1 επί της Ολλανδίας και μπορεί οι «οράνιε» να ισοφάρισαν, ωστόσο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παραμένει στην κορυφή του 2ου ομίλου της Α' κατηγορίας του Nations League.

Στην δεύτερη θέση παρέμεινε η Ολλανδία με 5 βαθμούς, ενώ η Γερμανία πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη και συγκεκριμένα επί της Σερβίας με 2-0, έφτασε τους 4. Μοναδική ομάδα του ομίλου χωρίς βαθμό η κάκιστη Σερβία που μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Ποιοι προκρίνονται στα προημιτελικά

Oι δυο πρώτες ομάδες των τεσσάρων Ομίλων της League A πέρα από την παραμονή τους στην κατηγορία προκρίνονται και στα προημιτελικά για τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της League B.

Ακόμη και στην περίπτωση της τέταρτης θέσης υπάρχει δρόμος σωτηρίας. Οι δύο καλύτερες τέταρτες της συνολικής κατάταξης θα οδηγηθούν στα playoffs της League A/B, ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα υποβιβαστούν απευθείας.

League A Nations League - 2oς Όμιλος

Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

Γερμανία – Σερβία 2-0

Βαθμολογία

Ελλάδα 7 (5-3)

Ολλανδία 5 (5-4)

Γερμανία 4 (3-2)

Σερβία 0 (2-6)

Επόμενη αγωνιστική (4η)

4 Οκτωβρίου 2026, 21:45

Ολλανδία – Σερβία

Ελλάδα – Γερμανία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League