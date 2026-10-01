Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη Τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88', αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League.

Για ένα ημίχρονο η Εθνική Ελλάδας έμοιαζε ικανή να κάνει ακόμη ένα μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση του ομίλου της. Με την Τούμπα να δίνει τον παλμό, την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προηγείται 2-0 και την Ολλανδία να ψάχνει απαντήσεις, όλα έδειχναν πως η «γαλανόλευκη» μπορούσε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Το δεύτερο μισό, όμως, ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι «οράνιε» κυριάρχησαν, επέστρεψαν από το 2-0 και με το γκολ του Ράιντερς στο 88' έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως και την πρωτιά στον όμιλό της, παραμένοντας σε θέση ισχύος για τη συνέχεια του UEFA Nations League.

Οι εκπλήξεις του Γιοβάνοβιτς και η απώλεια του Τζόλη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει στη νίκη επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ. Ο Σάλιακας πήρε θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Κουρμπέλης βρέθηκε δίπλα στον Ανδρούτσο, με τον Ζαφείρη να μένει στον πάγκο, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε αυτή τη σειρά αγώνων, αποτελώντας μαζί με τον Βαγγέλη Παυλίδη το επιθετικό δίδυμο της Εθνικής.

Η Ελλάδα μπήκε με ενθουσιασμό στο παιχνίδι, έχοντας και τη συμπαράσταση περισσότερων από 25.000 θεατών στην Τούμπα. Στο 6ο λεπτό η σέντρα-σουτ του Σάλιακα πέρασε από τον Παυλίδη, που δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή, ενώ η Ολλανδία απάντησε με ένα σουτ του Σάμερβιλ, το οποίο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Τζολάκη.

Στο 13' η Εθνική έφτασε στο γκολ με τον Τζόλη, ύστερα από πάσα του Κουρμπέλη και εξαιρετικό τελείωμα του Έλληνα εξτρέμ, όμως ο Παυλίδης, που βρισκόταν μπροστά στον Φερμπρούγκεν και άνοιξε τα πόδια για να περάσει η μπάλα, υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, με το γκολ να ακυρώνεται.

Η ατυχία χτύπησε νωρίς την πόρτα της Εθνικής. Ο Χρήστος Τζόλης, που είχε μπει πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις και στο 18ο λεπτό αποχώρησε αναγκαστικά, δίνοντας τη θέση του στον Γιώργο Μασούρα. Μια αλλαγή που, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ιωαννίδης και Μασούρας έβαλαν «φωτιά» στην Τούμπα

Η Εθνική συνέχισε να παίζει με τη συνταγή του Άουγκσμπουργκ. Υπομονή όταν η Ολλανδία είχε την κατοχή, πίεση στις κατάλληλες στιγμές και προσπάθεια να φτάσει η μπάλα γρήγορα στους ακραίους ή στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με τους Κουρμπέλη και Ανδρούτσο να κάνουν εξαιρετική δουλειά στον ανασταλτικό τομέα.

Στο 23ο λεπτό ήρθε το 1-0. Από το βολέ του Τζολάκη, ο Μασούρας κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα από τον Ντάμφρις και ο Ιωαννίδης, έχοντας κινηθεί στην πλάτη του Φαν Ντάικ, βγήκε απέναντι στον Φερμπρούγκεν. Το δεξί πλασέ του ήταν υποδειγματικό, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία και την Τούμπα στο πόδι!

Η Ελλάδα είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα στην ολλανδική άμυνα και στο 37' έχασε τεράστια ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Ο Ιωαννίδης έκανε εξαιρετική ενέργεια, η μπάλα έφτασε στον Καρέτσα από δεξιά, όμως ο νεαρός μεσοεπιθετικός προτίμησε να εκτελέσει από πλάγια θέση, αντί να γυρίσει στον ολομόναχο Παυλίδη που περίμενε μπροστά σε κενή εστία. Ο Φερμπρούγκεν απέκρουσε σε κόρνερ και το 2-0 χάθηκε.

Ό,τι δεν έγινε σε εκείνη τη φάση ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φαν Μπόμελ έκανε ένα τραγικό γύρισμα προς τα πίσω, ο Ιωαννίδης έκλεψε, κινήθηκε από δεξιά και αυτή τη φορά έκανε την ιδανική επιλογή, στρώνοντας την μπάλα στον Μασούρα, που από κοντά δεν αστόχησε. Δεύτερο γκολ για την Ελλάδα στο 45+2', με την Τούμπα να παραληρεί και τον Τσάβι Ερνάντεθ να βλέπει την ομάδα του να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας δεχθεί δύο γκολ από μια Εθνική που είχε πραγματοποιήσει ένα από τα καλύτερα φετινά της ημίχρονα.

Άλλη Ολλανδία στο δεύτερο μέρος, μονότερμα και 2-1 από τον Φαν Ντάικ

Η εικόνα άλλαξε εντελώς μετά την ανάπαυλα. Ο Τσάβι Ερνάντεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Γκράφενμπεργκ, Ράιντερς και Λανγκ, με την Ολλανδία να ανεβάζει κατακόρυφα την πίεσή της και την Ελλάδα να δυσκολεύεται πλέον ακόμη και να κρατήσει την μπάλα.

Στο 53' το φάουλ του Φέρμαν κόντραρε στον Μασούρα και πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη, όμως έξι λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ που αναζητούσαν. Από εκτέλεση κόρνερ του Φέρμαν, ο Φαν Ντάικ νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, βάζοντας ξανά την Ολλανδία στο παιχνίδι.

Η πίεση των «οράνιε» είχε αρχίσει να γίνεται ασφυκτική. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να βγει από το δικό της μισό, έχανε εύκολα την κατοχή και στο 64' γλίτωσε την ισοφάριση χάρη στο VAR. Ο Ρέτσος επιχείρησε μια αχρείαστη ντρίμπλα μέσα στην περιοχή, ο Ντάμφρις έκλεψε και σκόραρε, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς ο Ολλανδός βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Αντίστοιχη ήταν η κατάληξη και σε νέα προσπάθεια των φιλοξενούμενων στο 73'.

Ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση, αποσύροντας στο 70' και τους δύο επιθετικούς του, Ιωαννίδη και Παυλίδη, για να περάσει τους Τεττέη και Ζαφείρη. Η Εθνική πήρε ορισμένες ανάσες, κέρδισε ένα κόρνερ, έβγαλε μία-δύο αντεπιθέσεις, αλλά η συνολική εικόνα δεν άλλαξε. Η Ολλανδία είχε εγκατασταθεί έξω από την ελληνική περιοχή, αναζητώντας με κάθε τρόπο το δεύτερο γκολ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο πέρασαν στο γήπεδο και οι Δουβίκας, Μιχαηλίδης αντί των Ανδρούτσου και Καρέτσα, με την Ελλάδα να μετατρέπεται σε 5-4-1, στην προσπάθειά της να προστατεύσει το προβάδισμα.

Ο Τζολάκης είπε «όχι», ο Ράιντερς είχε την τελευταία λέξη

Στο 88ο λεπτό ο Τζολάκης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Ζίρκζε, κρατώντας προσωρινά το 2-1. Στην εξέλιξη της φάσης, όμως, η τύχη γύρισε την πλάτη στην Εθνική. Η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Ράιντερς και ο Ολλανδός από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Ένα γκολ που πόνεσε, καθώς ήρθε ελάχιστα πριν από το τέλος, αλλά με βάση την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου η Ολλανδία είχε κάνει αρκετά για να φτάσει στην ισοφάριση.

Η Εθνική κρατάει την πρωτιά, την εξαιρετική παρουσία της στο πρώτο 45λεπτο και την προσπάθεια απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστια ποιότητα. Κρατάει, όμως, και το μάθημα του δεύτερου μέρους, όταν δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα των δύο τερμάτων και να περιορίσει την ολλανδική πίεση.

MVP: Φώτης Ιωαννίδης. Σκόραρε με εξαιρετικό πλασέ το 1-0, δημιούργησε το δεύτερο γκολ με το κλέψιμο και την ασίστ στον Μασούρα και αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για την ολλανδική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, καθοριστική ήταν η είσοδος του Ράιντερς, που πέτυχε και το γκολ της ισοφάρισης.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Γιώργος Μασούρας μπήκε αναγκαστικά στη θέση του Τζόλη, κέρδισε την εναέρια μονομαχία στη φάση του 1-0 και σκόραρε το δεύτερο ελληνικό γκολ. Πολύ καλή η παρουσία των Κουρμπέλη και Ανδρούτσου στο πρώτο μέρος, ενώ ο Τζολάκης είχε σημαντικές επεμβάσεις, με κορυφαία εκείνη στην κεφαλιά του Ζίρκζε λίγο πριν από την ισοφάριση.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αδυναμία της Ελλάδας να κρατήσει την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Εθνική υποχώρησε υπερβολικά, δεν κατάφερε να περιορίσει την πίεση της Ολλανδίας και επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να μεταφέρουν σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι έξω από την περιοχή της.

Η ΓΚΑΦΑ: Το τραγικό γύρισμα του Φαν Μπόμελ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ολλανδού, έκλεψε την μπάλα και πρόσφερε έτοιμο το 2-0 στον Μασούρα. Αχρείαστο και το ρίσκο του Ρέτσου μέσα στην ελληνική περιοχή στο 64', με το VAR να σώζει την Εθνική από την ισοφάριση.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ήταν κοντά στις φάσεις, σε μια αναμέτρηση με αρκετή δουλειά για τους βοηθούς και το VAR. Το γκολ του Τζόλη στο 13' ακυρώθηκε λόγω της θέσης του Παυλίδη, ενώ δεν μέτρησαν και δύο γκολ της Ολλανδίας στο δεύτερο ημίχρονο για οφσάιντ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Ελλάδα έφτασε πολύ κοντά σε μια νίκη που θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη μάχη του ομίλου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό, με σωστή τακτική προσέγγιση, ένταση, αποτελεσματικότητα και δύο γκολ απέναντι σε μια Ολλανδία που δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις. Μετά την ανάπαυλα, όμως, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχασε μέτρα, κατοχή και τον έλεγχο της αναμέτρησης. Το 2-2 αφήνει πικρία για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, αλλά η Εθνική παραμένει στην κορυφή και εξακολουθεί να κρατάει την τύχη της στα χέρια της.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος (83' Δουβίκας), Κουρμπέλης, Καρέτσας (83' Μιχαηλίδης), Ιωαννίδης (70' Τεττέη), Τζόλης (18' Μασούρας), Παυλίδης (70' Ζαφείρης).

Ολλανδία (Τσάβι Ερνάντεθ): Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Γ. Τίμπερ (46' Γκράφενμπεργκ), Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ (46' Ράιντερς), Τίμπερ (78' Ζίχελ), Σάμερβιλ, Μέερντινκ (70' Ζίρκζε), Φαν Μπόμελ (46' Λανγκ).