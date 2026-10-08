ΕΠΟ - Ελλάδα: Τι ισχύει για τη διεκδίκηση του Final 4 του Nations League
Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η Εθνική Ελλάδος έχει εντυπωσιάσει την Ευρώπη παραμένοντας αήττητη σε όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία και πλέον στοχεύει στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
Αρχικά, διευκρινίζεται ότι και οι 16 ομάδες της League A του Nations League είναι εξ ορισμού υποχρεωμένες να ετοιμάσουν φάκελο για την διοργάνωση του Final 4. Σημαντική προϋπόθεση για μια Ομοσπονδία είναι η Εθνική ομάδα της χώρας της να τερματίσει στην 1η ή 2η θέση του ομίλου, άρα να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Αυτομάτως και οι 8 ομοσπονδίες καταθέτουν τους φακέλους τους για να διοργανώσουν το Final 4.
Στο σημείο αυτό έρχεται η UEFA και επιλέγει -βάσει αξιολόγησης των φακέλων- ένα από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών, π.χ. Ελλάδα - Βέλγιο. Η Εθνική ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι το οποίο επέλεξε η UEFA, θα διοργανώσει το Final 4 στη χώρα της. Αν από το παραπάνω παράδειγμα αυτή είναι η Ελλάδα, τότε θα γίνει στην Αθήνα - αν όχι θα γίνει στο Βέλγιο.
Το Final 4 του Nations League θα διεξαχθεί στις 9-13 Ιουνίου.
- Ο ένας ημιτελικός θα γίνει στις 9/6.
- Ο δεύτερος ημιτελικός στις 10/6.
- Ο μεγάλος και ο μικρός τελικός θα διεξαχθούν στις 13 Ιουνίου.
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