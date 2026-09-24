Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο Βελιγράδι και μεγάλη νίκη για την Ελλάδα! Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς... πάτησε καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα τη Σερβία και στην τελευταία φάση του ματς, στο 95' με γκολ του Δουβίκα, πήρε το τρίποντο στην πρεμιέρα του Nations League. O Tζόλης ισοφάρισε το τέρμα του Ζίφκοβιτς. Επέμβαση - highlights του Τζολάκη στο 90'. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, αποστολή: Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.

Ελλαδάρα να την πιεις στο ποτήρι! Με 26 τελικές μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League, κόντρα σε μία Σερβία που επιχειρούσε restart και η οποία προηγήθηκε 1-0 μόλις στο 4' με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έκανε μία τρομερή ανατροπή με γκολ των Τζόλη, Δουβίκα στο 95', νίκησε 2-1 και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, πριν πάει στη Γερμανία την Κυριακή για ένα μεγάλο ματς.

Η διάταξη των ομάδων

Για την Εθνική μας ομάδα ο Τζολάκης ξεκίνησε στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Βαγιαννίδης και αριστερό ο Τσιμίκας. Στόπερ έπαιξαν οι Μαυροπάνος, Ρέτσος.

Στα χαφ ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Κουρμπέλη, Ζαφείρη, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης βρισκόταν ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και ο Κωστούλας έπαιξε κοντά στον Παυλίδη.

Οι Σέρβοι είχαν τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, δεξί μπακ ήταν ο Σίμιτς, αριστερό ο Κόστιτς, Σίμιτς και στόπερ οι Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς. Στα χαφ οι Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, αριστερά στην επίθεση ο Τάντιτς, δεξιά ο Ζίβκοβιτς και ο Τσβέτκοβιτς έπαιξε πίσω από τον Γιόβιτς.

Ζίβκοβιτς κι 1-0

Η Σερβία μπήκε με τρομερή ορμή στο ματς και μόλις στο 2' ο Μαξίμοβιτς από πλάγια δεξιά έκανε το σουτ κι απομάκρυνε σε κόρνερ ο Τζολάκης. Οι γηπεδούχοι ήταν φουριόζοι και στο 4' άνοιξαν το σκορ. Ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έβγαλε την μπαλιά, ο Τάντιτς έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς με προβολή άνοιξε το σκορ, σε φάση που αδράνησαν Βαγιαννίδης, Τσιμίκας και οι στόπερ με τον Κουρμπέλη. Όλη η αμυντική γραμμή εκτέθηκε.

Δοκάρι ο Καρέτσας κι ευκαιρίες

Μετά το γκολ η Εθνική «ξύπνησε» και με τους Τζόλη, Καρέτσα να πιστοποιούν την ποιότητά τους προσπάθησε ν' απαντήσει και μάλιστα άμεσα. Στο 5' ο Τζόλης γύρισε την μπάλα στον Καρέτσα και ο άσος της Ντόρτμουντ από το όριο της μεγάλης περιοχής πλάσαρε με το δεξί και η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι και άουτ.

Στο 9' πάλι ο εκπληκτικός Τζόλης έκανε το γύρισμα, ο Κωστούλας από το ύψος του πέναλτι το αριστερό πλασέ υπό πίεση και ο Παυλίδης στο ύψος της μικρής περιοχής με τακουνάκι έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο 13' ο Kαρέτσας εκτέλεσε εκτός περιοχής με το αριστερό, αλλά ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έκανε δύσκολη απόκρουση σε κόρνερ και στο 15' η γαλανόλευκη άγγιξε το 1-1. Σε γύρισμα του Βαγιαννίδη, ο Κωστούλας από κοντά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 20' ο Τζόλης γύρισε από αριστερά στον Παυλίδη, ο οποίος δεν τελείωσε με τη φάση, έκανε μία προσποίηση και το αριστερό σουτ κόντραρε σε κόρνερ.

Μετά το 20' η Σερβία ισορρόπησε το ματς και στο 30' έφτασε μία ανάσα από το γκολ. Ο στόπερ Πάβλοβιτς προστάτευσε στην περιοχή τη μπάλα με το σώμα του, έκανε το γύρισμα και ο Γιόβιτς στην καρδιά της άμυνας μόνος του πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 40' η Εθνική πλησίασε στην ισοφάριση, αλλά το φανταστικό φαλτσαριστό σουτ του Τζόλη από το ημικύκλιο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς σε κόρνερ.

Στο ημίχρονο οι τελικές ήταν 5-14 για την Εθνική, αλλά μόνο δύο στον στόχο. Υπερείχε και σε κατοχή με 62% έναντι 38% των Σέρβων κι όμως ήταν πίσω στο σκορ.

Η Εθνική είχε και την πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 49' σ' εκτέλεση στατικής φάσης, η μπάλα από τις κόντρες στρώθηκε στον Ρέτσο, ο οποίος στο ύψος της μικρής περιοχής σούταρε αδύναμα πάνω στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Οι Σέρβοι, ωστόσο, θέλησαν να ρίξουν τον ρυθμό και τα κατάφεραν μέχρι το 60'. Σ' αυτό το λεπτό κι έπειτα από καλή κυκλοφορία, ο Καρέτσας εκτός περιοχής σούταρε με το αριστερό πάνω στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο οποίος στο επόμενο λεπτό με διπλή προσπάθεια απέκρουσε και το αριστερό σουτ του Παυλίδη από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής.

Στο 63' ο Γιοβάνοβιτς απέσυρε τον Κωστούλα κι έβαλε τον Ιωαννίδη δίπλα στον Παυλίδη.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ είχε την πρώτη τελική στο 66' όταν σε νέα καλή κυκλοφορία, ο Καρέτσας άφησε τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο αμαρκάριστος Ιωαννίδης από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής πλάσαρε με το αριστερό πάνω στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Η Εθνική σ' εκείνο το σημείο έφτασε τις 18 τελικές με 6 στην εστία. Στο δεύτερο μέρος και οι τέσσερις πρώτες τελικές βρήκαν εστία, ωστόσο, οι διεθνείς σημάδευαν τον τερματοφύλακα των Σέρβων.

Γκολάρα ο Τζόλης και 1-1

Η Εθνική στο 74' βρήκε το γκολ που άξιζε. Σε βαθιά μπαλιά ο Παυλίδης κράτησε υπέροχα με το σώμα, πάσαρε αριστερά στον Τζόλη κι αυτός εντός περιοχή με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-1!

Φουλ επίθεση

Ο Παυλίδης έδωσε ασίστ και στη συνέχεια άφησε τη θέση του στον Τεττέη, ενώ ο Δουβίκας μπήκε αντί του Καρέτσα με την Ελλάδα να παίζει κάτι σαν 4-2-4 και το ματς να γίνεται ροντέο. Ο Τεττέη αριστερά, αλλά όχι στη γραμμή, ο Τζόλης δεξιά και ο Ιωαννίδης κοντά στον Παυλίδη.

Στο 77' ο Τεττέη έκανε την ντρίμπλα, αλλά το αριστερό σουτ σταμάτησε με προβολή ο Εράκοβιτς σε κόρνερ. Τελικές 6-21 σ' αυτό το λεπτό!

Στο 87' η Ελλάδα απείλησε ξανά. Ο Τεττέη βρήκε δεξιά τον Τζόλη, αλλά δεν έκανε πρώτη καλή επαφή, ήταν και κουρασμένος και το δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής έφυγε άουτ.

Δοκάρι και τρομερός Τζόλακης

Στο 90' η Εθνική παραλίγο να πληρώσει την αφέλειά της. Ο Γιόβελιτς με σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι, ο Ζίβκοβιτς την πήρε σέντραρε και ο Λούκιτς έκανε την σκαστή κεφαλιά με τον Τζολάκη ν' ανοίγει τα πόδια του και να διώχνει με το αριστερό κρατώντας το 1-1.

«Κόμπρα» Δουβίκας και 1-2!

Όλα έδειχναν ισοπαλία, αλλά η Ελλάδα έστω και στο 95' πήρε αυτό που άξιζε! Ο Τσιμίκας ανέβηκε από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα και ο Δουβίκας με κεφαλιά νίκησε τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς για το τελικό 1-2!

MVP: Ο Τζόλης με τον Δουβίκα φυσικά. Ο πρώτος σκόραρε, έδινε καλές τελικές πάσες δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Συγκλονιστική εμφάνιση. Ο δεύτερος μπήκε αλλαγή και πέτυχε με θαυμάσια κεφαλιά τ νικητήριο γκολ.

Στο ύψος τους: Ο Καρέτσας όσο είχε δυνάμεις ταλαιπώρησε τον Κόστιτς, είχε δοκάρι, ενώ καλό πρώτο ημίχρονο είχε και ο Κωστούλας. Φυσικά και ο Τζολάκης με την απόκρουση στο 90'. Από το 5' και μετά, πάντως, όλη η Εθνική είχε πολύ καλή εικόνα με τις γνωστές στιγμές αφέλειας. Από τη Σερβία ξεχώρισαν Ζίβκοβιτς και Πάβλοβιτς.

Αδύναμος κρίκος: Ο 19χρονος Πέτκοβιτς ήταν άφαντος, ενώ ευτυχώς για την Εθνική ο Γιόβιτς στο 30' σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία.

Η γκάφα: Η αμυντική λειτουργία της Ελλάδας στο 4'. Υπνωτισμένοι όλοι.

Το στραγάλι: Ο Σουηδός Νίμπεργκ είχε εξαιρετική διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta:

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Κόστιτς (71' Τέρζιτς), Σίμιτς (81' Γκούντελι), Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46' Λούκιτς), Ζίβκοβιτς, Τάντιτς (87' Σουκάτσεφ), Γιόβιτς (71' Γιόβελιτς).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, ο Τσιμίκας, Μαυροπάνος (91' Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (91' Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (75' Δουβίκας), Κωστούλας (63' Ιωαννίδης), Παυλίδης (75' Τεττέη).