Το γήπεδο που είναι το πιο πιθανό να φιλοξενήσει την Εθνική αν ξεκινήσουν έργα στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι το ΟΑΚΑ. Γιατί είναι το φαβορί.

Η Εθνική ομάδα είναι πιθανό ν' αλλάξει και πάλι έδρα για τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο Παναθηναϊκός πριν λίγες μέρες έκανε γνωστό ότι τη νέα σεζόν θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ, περιμένοντας την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου στον Βοτανικό. Ο Ολυμπιακός, παράλληλα, είναι γνωστό ότι έχει αποφασίσει την αύξηση της χωρητικότητας στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Απομένει η επίσημη ενημέρωση για το πότε θα υλοποιηθεί το έργο. Όταν έρθει η ώρα θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ. Αν υλοποιηθεί το συντομότερο κι αποφασιστεί από τη νέα σεζόν να παίξει στο ΟΑΚΑ, τότε θα πρέπει και η ΕΠΟ ν' αποφασίσει για την έδρα που θα δηλώσει η Εθνική ομάδα για τους αγώνες του Nations League. Οι επιλογές δεν είναι πολλές.

Στην Αθήνα υπάρχουν το ΟΑΚΑ και η Allwyn Arena, το γήπεδο της ΑΕΚ. Στη Θεσσαλονίκη η Τούμπα είναι το γήπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις, αφού το Καυτανζόγλειο χρειάζεται σημαντικά έργα τα οποία και θα γίνουν. Στην περιφέρεια υπάρχουν το Παγκρήτιο, το οποίο χρησιμοποιεί την τρέχουσα σεζόν ο ΟΦΗ και το Πανθεσσαλικό που έχει ως έδρα ο Βόλος. Στον Βόλο έχει δώσει αγώνες για το Nations League η Εθνική και μάλιστα το γήπεδο ήταν σχεδόν κατάμεστο, αλλά δεν είναι η πιο πιθανή έδρα. Η Θεσσαλονίκη επίσης δεν είναι πρώτη επιλογή, όπως και το Ηράκλειο, αν κι έχουν γίνει κι εκεί φιλικά ματς και μάλιστα επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Ελλάδα να θυμίσουμε ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα παίξει με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία για την Α' κατηγορία. Μεγάλοι αντίπαλοι, άρα κι αυξημένο ενδιαφέρον. Οπότε και για οικονομικούς λόγους, ώστε να κοπούν περισσότερα εισιτήρια, το φαβορί είναι το ΟΑΚΑ και ακολουθεί η Allwyn Arena, την οποία είχε έδρα η Εθνική πριν γυρίσει στο Φάληρο. Σημαντικό επίσης, σε σχέση με τα γήπεδα εκτός Αττικής, είναι να μην ταλαιπωρούνται οι παίκτες με ταξίδια. Επειδή πολλοί παίζουν στο εξωτερικό και η Εθνική κάνει προπονήσεις στο λεκανοπέδιο, είναι πιο εύκολο να έρχονται να προπονούνται και να παίζουν στην Αθήνα, από το να ταξιδεύουν στην Αττική κι έπειτα ν' αναχωρούν γι' άλλη πόλη και ν' αλλάζουν και ξενοδοχεία.

Η έδρα της ΑΕΚ, όμως, για διάφορους λόγους δεν είναι φαβορί. Επίσης, όταν χρησιμοποιήθηκε ως έδρα, ένα σημαντικό κομμάτι του γηπέδου ήταν κλειστό κι αυτό στερεί έσοδα και δυναμική από την Εθνική. Το ΟΑΚΑ στο ματς με την Αγγλία είχε sold out, τα έσοδα είναι σημαντικά κι επίσης αυξάνεται και το πρεστίζ της Εθνικής, όταν αγωνίζεται σε μεγάλο και γεμάτο γήπεδο.

Με τη Γερμανία και την Ολλανδία χιλιάδες Έλληνες θα θελήσουν να βρεθούν στο γήπεδο, οπότε είναι και πιο εύκολο να αποκτήσουν εισιτήριο, σε αντίθεση με κάποιο, όπως το γήπεδο της ΑΕΚ, που έχει τη μισή χωρητικότητα. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει η Εθνική όταν έρθει η ώρα. Έχει συζητηθεί, ωστόσο, το ενδεχόμενο και το ΟΑΚΑ είναι η προτεραιότητα.

Η έδρα για το Nations League, σύμφωνα με πληροφορίες θα πρέπει να δηλωθεί έως το τέλος Μαϊου. Υπάρχει χρόνος έως τότε, η ΕΠΟ περιμένει τι θα πράξει ο Ολυμπιακός με το γήπεδό του και τότε θα συνεδριάσει για να πάρει την απόφαση. Το ΟΑΚΑ, πάντως, θα δηλωθεί δεδομένα ως εναλλακτική έδρα, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι Μάιο, Ιούνιο τι θα γίνει με το «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά τα ματς που έχει η Εθνική στο Nations League:

24/09 Σερβία - Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία - Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα - Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα - Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία - Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα - Σερβία 21:45