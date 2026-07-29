Η Εθνική Ελπίδων θα υποδεχθεί στο Δημοτικό γήπεδο της Λιβαδειάς τη Λετονία.

Η Εθνική Ελπίδων θα παίξει με τη Λετονία την 1η Οκτωβρίου για τα προκριματικά του Euro και το ματς, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ θα διεξαχθεί στο δημοτικό γήπεδο της Λιβαδειάς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ: «Κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς ορίστηκε ως έδρα του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων (U21) με τη Λετονία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του UEFA U21 EURO 2027.

Η αναμέτρηση αποτελεί τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην προκριματική διαδικασία και έχει ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (υστερεί στην ισοβαθμία με την Γερμανία στην κορυφή του ομίλου με 18 βαθμούς), την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 10 βαθμούς και στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γεωργία με 9.

Υπενθυμίζεται ότι την απευθείας πρόκριση στα τελικά, μαζί με τις διοργανώτριες χώρες Αλβανία και Σερβία, εξασφαλίζουν οι εννέα πρώτοι των προκριματικών ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος. Τα τέσσερα εναπομείναντα εισιτήρια θα προκύψουν μέσω αγώνων play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι υπόλοιπες οκτώ δεύτερες ομάδες των ομίλων».