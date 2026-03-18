Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Για 2 χρόνια ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ»
Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten σχετικά με τη συμφωνία για τη χρήση του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος επιβεβαίωσε στους Galacticos by Interwetten ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ για τα επόμενα δύο χρόνια, με βάση έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει.
Ο χρόνος που θα χάσουν οι Ερυθρόλευκοι λόγω της κατασκευής του νέου «Γ.Καραϊσκάκης» θα είναι περισσότερος από τον έναν χρόνο που αρχικά υπολογιζόταν, επομένως οι Πειραιώτες θα «συγκατοικήσουν» με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
