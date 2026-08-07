Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ επέστρεψε στους πάγκους και μάλιστα ξανά σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Τζον Φαν'τ Σχιπ έπιασε ξανά δουλειά έναν χρόνο μετά τη συνεργασία του με την εθνική της Αρμενίας. Ο 62χρονος προπονητής αποφάσισε να εργαστεί πάλι σε επίπεδο εθνικών ομάδων κι έδωσε τα χέρια με την ομοσπονδία του Καζακστάν.

Ο Ολλανδός τεχνικός, που έκατσε για δύο χρόνια (2019-2021) στον πάγκο της Ελλάδας, θα έχει στο προπονητικό του επιτελείο τους Ζουμασκαλίεφ και Αχμέτοφ (βοηθοί), Νοβίκοφ (προπονητής τερματοφυλάκων), Μπορόφσκι (προπονητικής φυσικής κατάστασης) και Κουσάινοφ (προπονητής-αναλυτής).

Η ανακοίνωση του Καζακστάν

Η KFF προτείνει τον John van ’t Schip για τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας του Καζακστάν 🤝

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καζακστάν κατέληξε σε συμφωνία με τον John van ’t Schip για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Ο διορισμός του θα οριστικοποιηθεί επίσημα μετά την έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή της KFF, σύμφωνα με το καταστατικό της ομοσπονδίας.

Το συμβόλαιο με τον προπονητή θα υπογραφεί μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της KFF.

Ως ποδοσφαιριστής, ο John van ’t Schip αγωνίστηκε στον Άγιαξ και στην ιταλική Τζένοα, ενώ υπήρξε διεθνής με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1988 με το εθνικό συγκρότημα.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες του Άγιαξ, φτάνοντας τελικά στη θέση του πρώτου προπονητή. Επίσης, εργάστηκε σε ομάδες όπως η Τβέντε, η Τσβόλε, η Γουαδαλαχάρα του Μεξικού και η Μέλμπουρν Σίτι της Αυστραλίας. Το 2016, κατέκτησε το Κύπελλο Αυστραλίας με τη Μέλμπουρν Σίτι.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Τζον φαντ Σιπ διετέλεσε προπονητής των εθνικών ομάδων της Ελλάδας και της Αρμενίας.

Έχει επίσης συγκροτηθεί το προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Καζακστάν. Οι Νουρμπόλ Ζουμασκαλίεφ και Γέλντος Αχμέτοφ υπηρετούν ως βοηθοί προπονητή, ενώ ο Γιούρι Νοβίκοφ είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Βαντίμ Μπορόφσκι ο προπονητής φυσικής κατάστασης και ο Τιμούρ Κουσάινοφ ο προπονητής-αναλυτής.