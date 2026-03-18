Πώς να μην το πιστέψεις: Η απίθανη επίδοση του Μπενίτεθ που δείχνει πρόκριση Παναθηναϊκού επί της Μπέτις

Η ιδιαίτερη παράδοση που έχει χτίσει ο Ράφα Μπενίτεθ στην καριέρα του και κάνει τον Παναθηναϊκό να αισιοδοξεί για το παιχνίδι με τη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Σεβίλλη όπου το βράδυ της Πέμπτης (19/03-22:00) θα κοντραριστεί με την Μπέτις στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» πηγαίνουν σ' αυτό τον... τελικό έχοντας ένα μικρό προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 που πήραν στο ΟΑΚΑ ενάντια στους Ανδαλουσιάνους, όμως γνωρίζουν πως το έργο τους θα είναι πολύ δύσκολο κόντρα σε μία τόσο ποιοτική ομάδα και μέσα στο κατάμεστο «Λα Καρτούχα» των 70 χιλ. θέσεων.

Θα χρειαστεί ένα σωστό πλάνο από τον Ράφα Μπενίτεθ και όλοι να δώσουν το 110% τους για να επιτευχθεί ο στόχος της επιστροφής στα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

Αυτό, όμως, που ίσως δεν γνωρίζουν είναι η θετική παράδοση του Ισπανού προπονητή που θα τους συνοδεύσει στο παιχνίδι αυτό,σύμφωνα με την οποία θα είναι το «τριφύλλι» που θα πάρει την πρόκριση.

Το 9/9 του Μπενίτεθ που δείχνει... πρόκριση

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής που σε όλη του την καριέρα διέπρεπε περισσότερο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τις ομάδες του παρά στις εγχώριες. Έτσι και τώρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, εκείνα τα αποτελέσματα που γύρισαν το... τσιπάκι και έσπρωξαν την ομάδα να βγει από το αγωνιστικό της τέλμα, ήταν αυτά της Ευρώπης.

Ο Μαδριλένος τεχνικός κουβαλάει μία παράδοση στη διάρκεια της καριέρας του, η οποία αποτελεί θετικό οιωνό για το αυριανό σημαντικό παιχνίδι των «πρασίνων» με τη Μπέτις. Βλέπετε εκείνος δεν έχει αποκλειστεί ποτέ, όταν έχει παίξει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του κι έχει κερδίσει.

Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό, δηλαδή να κρίνεται η πρόκριση στην έδρα του αντίπαλου και στις εννέα φορές που έχεις βρεθεί στην κατάσταση αυτή να τα έχεις καταφέρει όλες.

Πάμε να δούμε αναλυτικά ποιες είναι οι φορές αυτές.

2001-2002 Βαλένθια - Σέλτικ 1-0, Σέλτικ - Βαλένθια 4-5 (Κύπελλο UEFA, 3ος γύρος)

- Σέλτικ 1-0, Σέλτικ - 4-5 (Κύπελλο UEFA, 3ος γύρος) 2001-2002 Βαλένθια - Σερβέτ 3-0, Σερβέτ - Βαλένθια 2-2 (Κύπελλο UEFA, φάση των «16»)

- Σερβέτ 3-0, Σερβέτ - 2-2 (Κύπελλο UEFA, φάση των «16») 2003-2004 Βαλένθια - Μπεσίκτας 3-2, Μπεσίκτας - Βαλένθια 0-2 (Κύπελλο UEFA, 3ος γύρος)

- Μπεσίκτας 3-2, Μπεσίκτας - 0-2 (Κύπελλο UEFA, 3ος γύρος) 2004-2005 Λίβερπουλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1, Μπάγερ Λεβερκούζεν - Λίβερπουλ 1-3 (Champions League, φάση των «16»)

- Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1, Μπάγερ Λεβερκούζεν - 1-3 (Champions League, φάση των «16») 2004-2005 Λίβερπουλ - Γιουβέντους 2-1, Γιουβέντους - Λίβερπουλ 0-0 (Champions League, προημιτελικά)

- Γιουβέντους 2-1, Γιουβέντους - 0-0 (Champions League, προημιτελικά) 2007-2008 Λίβερπουλ - Ίντερ 2-0, Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1 (Champions League, φάση των «16»)

- Ίντερ 2-0, Ίντερ - 0-1 (Champions League, φάση των «16») 2010-2011 Λίβερπουλ - Ουνιρέα 1-0, Ουνιρέα - Λίβερπουλ 1-3 (Europa League, 2ος γύρος)

- Ουνιρέα 1-0, Ουνιρέα - 1-3 (Europa League, 2ος γύρος) 2012-2013 Τσέλσι - Ρούμπιν Καζάν 3-1, Ρούμπιν Καζάν - Τσέλσι 2-3 (Europa League, προημιτελικά)

- Ρούμπιν Καζάν 3-1, Ρούμπιν Καζάν - 2-3 (Europa League, προημιτελικά) 2014-2015 Νάπολι - Ντινάμο Μόσχας 3-1, Ντινάμο Μόσχας - Νάπολι 0-0 (Europa League, φάση των «16»)

Μέτα από τις εννέα νίκες στα πρώτα αυτά παιχνίδια σε νοκ άουτ φάση είτε του Champions League είτε του Κυπέλλου UEFA/Europa League (όχι προκριματικά), έχει επικρατήσει έξι φορές και στα δεύτερα ματς κι έχει φέρει και τρεις ισοπαλίες.

Στα παιχνίδια δε που πήγε με διαφορά μόλις ενός γκολ στην έδρα του αντιπάλου, τα τέσσερα δηλαδή από τα εννιά, τρεις φορές έφυγε από κει με τη νίκη και μία φορά με ισοπαλία.

Μπορεί οι παραδόσεις προφανώς να μην παίζουν... μπάλα, όμως στην προκειμένη περίπτωση δείχνει πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει το know how για τα ματς αυτά.