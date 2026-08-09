Η Εθνική Ομάδα μέσω ενός story που ανήρτησε στο Instagram ευχήθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια για τον ερχομό της κόρης του.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και η οικογένειά του, καθώς η σύζυγός του, Χριστίνα, έφερε χθες (8/8) στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Ο άσος του ΠΑΟΚ έγινε έτσι για δεύτερη φορά πατέρας, με την ομάδα του, αλλά και τους συμπαίκτες του να τού εύχονται κάθε καλό για τον ερχομό της κόρης του.

Μαζί με τον Δικέφαλο του Βορρά και η Εθνική Ομάδα θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στον «Ντέλια» για τα χαρμόσυνα αυτά νέα, ανεβάζοντας ένα σχετικό story στο Instagram.

«Να σας ζήσει Γιάννη, υγεία και ευτυχία στην οικογένειά σας», ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης, με τη «γαλανόλευκη» να αποδεικνύει πως δεν τίθεται κανένα θέμα ρήξης στις σχέσεις της με τον 23χρονο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Παρότι ο χαφ του ΠΑΟΚ έχει επιλέξει για αυτό το διάστημα να μην αγωνίζεται στην Εθνική, στην Εθνική τον θεωρούν μέλος της ομάδας και πάνω σε αυτό το πλαίσιο του έστειλαν και τις ευχές των ανθρώπων της.

Ο ίδιος θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε ανακοινώσει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να κλείνει μια για πάντα την πόρτα της Εθνικής.