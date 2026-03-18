Ο Κ. Νικολακόπουλος πάει μέσα από το blog του στο gazzetta κόντρα στο ρεύμα αναφερόμενος στο φινάλε του πρωταθλήματος.

Σε αντίθεση με τους πολλούς, που θεωρούν ότι η τελευταία αγωνιστική είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και ότι η βαθμολογία εύκολα θα μείνει ως έχει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η δική μου η γνώμη είναι ότι η Κυριακή θα είναι καυτή!

Ασφαλώς και δεν αποκλείω τελικά και οι τρεις (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) να κερδίσουν και να πάνε ισόβαθμοι στα πλέϊ οφς, αλλά εκτιμάω ότι όλοι τους θα φτύσουν αίμα! Και το θεωρώ και λογικό. Μην υποτιμάμε ότι ο Βόλος και η Κηφισιά θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για μία θέση στην 4άδα 5-8, που θα παλέψει για την Ευρώπη. Ούτε ότι η Λάρισα κινδυνεύει με υποβιβασμό, καθότι η πρώτη ομάδα πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Εμείς βλέπουμε μόνο το κίνητρο των μεγάλων ομάδων. Δεν είναι έτσι. Κι οι άλλες ομάδες παίζουν. Προφανώς δεν έχουμε πάρει το μάθημα μας.

Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει εννιά βαθμούς από Ατρόμητο (0-2 έξω), Αστέρα (3-3 έξω), Λάρισα (1-1 έξω) και Παναιτωλικό (0-0 μέσα)

Η ΑΕΚ έχει χάσει έξι βαθμούς από Λάρισα (1-1 έξω), Βόλο (2-2 έξω) και Ατρόμητο (2-2 έξω)

Κι ο Ολυμπιακός έχει χάσει τέσσερις βαθμούς από Κηφισιά (1-1 μέσα) και Λεβαδειακό (0-0 έξω)

Επιπλέον, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι το άγχος και την πίεση του αποτελέσματος θα το έχουν πιο πολύ οι τρεις μεγάλοι, παρά οι μικρομεσαίοι, για απολύτως ευνόητους λόγους. Προσωπικά, εάν ήμουν στη θέση τους θα ανησυχούσα πολύ για τα ματς της Κυριακής.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λάρισα, που στο φετινό πρωτάθλημα έχει κόψει βαθμούς κι από την ΑΕΚ κι από τον ΠΑΟΚ (αλλά κι από τον Παναθηναϊκό, 2-2 μέσα κι 1-1 έξω)…

Ο ΠΑΟΚ πάει στον Βόλο, που μόλις τις προάλλες υποχρέωσε σε ισοπαλία την ΑΕΚ, που είχε μαζί της 20.000 κόσμο. Στο δε Παγκρήτιο ο Ολυμπιακός κέρδισε με γκολ μετά το 80’ (κι ο Παναθηναϊκός έχασε 0-1)…

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κηφισιά, την οποία στον α΄ γύρο κέρδισε με πέναλτι στο 93’. Μία Κηφισιά που πήρε 1-1 στο Καραϊσκάκη (και κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό σε ουδέτερο γήπεδο)…

Δηλαδή, βλέπουμε ότι και οι τρεις πρωτοπόροι παίζουν με ομάδες που τους έχουν κάνει ζημιές στο φετινό πρωτάθλημα. Και έχει αποδειχθεί πως όταν μία μικρομεσαία ομάδα κάνει ζημιά σε μία μεγάλη, μπορεί να κάνει και σε άλλη. Δείτε π.χ. ότι από το Περιστέρι δεν πέρασαν ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ (ούτε ο ΠΑΟ)…

Όποιος υποτιμήσει την τελευταία αγωνιστική, πολύ απλά θα την πληρώσει άσχημα. Εύχομαι να μην είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ήδη έχει κάνει τις λιγότερες, αλλά πιο μεγάλες αυτοκτονίες απ΄ όλους. Διότι αυτοκτονία ήταν το να φέρει 0-0, με παίκτη παραπάνω πάνω από ένα ημίχρονο, σε αυτή τη Λιβαδειά που βλέπουμε εδώ κι ενάμιση μήνα να χάνει απ΄ όλους (!), αλλά και να φέρει 1-1 με την Κηφισιά, έχοντας ο ίδιος ανοίξει το σκορ από το 19ο λεπτό.

Τρίτη αυτοκτονία θα είναι καταστροφή .

Το διπλό του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ ήταν τεράστιας σημασίας. Σε ένα γήπεδο στο οποίο έχει κάνει στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν (2005 με 2015) πολύ άσχημα αποτελέσματα με ΟΦΗ, αλλά κι Εργοτέλη- τρεις ήττες και τέσσερις ισοπαλίες. Και με έναν αντίπαλο με τον οποίο τις προάλλες είχε φέρει 0-0 στο 90λεπτο για το Σούπερ Καπ.

Με ένα προπονητή (Κόντη) στον πάγκο που μόνο με τον Ολυμπιακό βάζει «πούλμαν» και από τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ οριακά είχε αποφύγει δύο ήττες όταν τον είχε αντιμετωπίσει και ήταν στον ΠΑΟ. Επιπλέον με ένα διαιτητή που έδωσε εις βάρος του Ολυμπιακού πέναλτι ενώ δεν υπήρχε καν φάουλ. Όποιος είναι αφελής και δεν καταλαβαίνει πόσα πολλά πράγματα έπαιζε ο Ολυμπιακός το Σάββατο το απόγευμα…

Πλέον ο Ολυμπιακός μπορεί να…πανηγυρίσει! Του δόθηκε πέναλτι από Έλληνα διαιτητή μετά από τρεις μήνες! Μετά από εκείνο το Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1 στις 20 Δεκεμβρίου.

Μία «λεπτομέρεια», βέβαια, είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι είχαν γίνει δύο υπέρ του κι είχε σφυριχτεί μόνο το ένα, αλλά σε τέτοια θα…κολλήσουμε τώρα; Απλά υπάρχει κι άλλη «λεπτομέρεια»: Το πέναλτι με τον ΟΦΗ το Σάββατο το πήρε ο Ολυμπιακός στο 92ο λεπτό κι ενώ ήδη κέρδιζε με 2-0. Με το ματς δηλαδή τελειωμένο.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε τις άλλες μεγάλες ομάδες να παίρνουν απολύτως κρίσιμα πέναλτι από τους Έλληνες διαιτητές τις τελευταίες εβδομάδες που η σεζόν έχει ανάψει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και που όλα κρίνονται.

Ο ΠΑΟΚ εδώ κι ενάμιση μήνα πήρε δύο (!) εκτός έδρας με την Κηφισιά, με το αποτέλεσμα στο 0-0 το ένα και στο 1-1 το άλλο. Και πήρε κι ένα πέναλτι και κέρδισε 1-0 και τον ΠΑΟ εκτός έδρας στο Κύπελλο.

Η ΑΕΚ στο ίδιο διάστημα με τον Ολυμπιακό (ένα τρίμηνο) πήρε πέναλτι ενώ έχανε 0-1 από τον ΟΦΗ εντός έδρας και ενώ κέρδιζε 1-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και τη Λάρισα εντός έδρας, δηλαδή με εύθραυστο το σκορ.

Να μην πάω στον ΠΑΟ που μέσα στο 2026 έχει πάρει έξι πέναλτι από Έλληνες διαιτητές.

