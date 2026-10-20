Ο Πέτρος Καλουτσικίδης είναι ένας από τους πιο χρήσιμους παίκτες που έχει φέτος στη φαρέτρα του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Τι κάνει μέχρι στιγμής με τη Μαύρη Θύελλα, σύμφωνα με το Wyscout;

Ο Πέτρος Καλουτσικίδης αποτελεί έναν παίκτη που δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχει καταφέρει να παρουσιαστεί φέτος ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους δεξιούς μπακ της κατηγορίας με τη φανέλα της Καλαμάτας.

Απέναντι στον ΟΦΗ, στο χορταστικό 4-3 της 7ης αγωνιστικής της Super League, ο 25χρονος αμυντικός μοίρασε δύο ασίστ και μαζί με τον Νταβίντ Κουρμινόφσκι έγιναν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του ματς στη Νεάπολη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Μαύρη Θύελλα επέστρεψε στην Α' Εθνική για να μείνει.

Τα πρώτα βήματα στον ΠΑΟΚ και η συνύπαρξη με Τζόλη, Κωνσταντέλια και Κουλιεράκη

Τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα τα έκανε στις υποδομές του Δικεφάλου του Βορρά, όπου αγωνίστηκε για έξι χρόνια συνολικά. Εκεί υπήρξε συμπαίκτης με παίκτες που σήμερα έχουν μια θέση στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Χρήστος Τζόλης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις που έχει δώσει στο παρελθόν έχει πει πως θυμάται πάντα με σεβασμό τη συνύπαρξή τους, τονίζοντας πως πρόκειται για εξαιρετικούς χαρακτήρες πέραν από σπουδαίους ποδοσφαιριστές.

Καθοριστικό για την εξέλιξη της καριέρας του ήταν η τακτική μετατόπισή του στο γήπεδο. Τα πρώτα του χρόνια αγωνιζόταν ως εξτρέμ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κοινής του πορείας στην Κ19 του ΠΑΟΚ με τον Πάμπλο Γκαρσία, ο Ουρουγουανός κόουτς θεώρησε πως τα χαρακτηριστικά τους ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πλάγιου αμυντικού. Τότε τον «γύρισε» σε δεξί μπακ, μια θέση που υπηρετεί μεχρι σήμερα στην Καλαμάτα.

Για να αποκτήσει μια έξτρα εμπειρία, ο Καλουτσικίδης παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου στο δεύτερο μισό της σεζόν 2020/21, ενώ την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Β’. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ και ακολούθως του Ηρακλή μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ύστερα μετακόμισε στην Καλαμάτα, στην οποία καθιερώθηκε αμέσως. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του έχει παραμείνει ακλόνητη και στην εποχή του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, με τον 25χρονο να έχει καταγράψει συνολικά 33 εμφανίσεις με τη Μαύρη Θύελλα εως και σήμερα.

Τι κάνει φέτος στην Καλαμάτα

Στη φετινή σεζόν, ο Πέτρος Καλουτσικίδης μετρά ήδη εννέα συμμετοχές (επτά στη Super League και δύο στο Κύπελλο) με απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμων ασίστ.

Σύμφωνα με το Wyscout, η προσφορά του στην Καλαμάτα είναι εντυπωσιακή για παίκτη που αγωνίζεται στα μετόπισθεν. Συμμετέχει άμεσα σε γκολ σχεδόν κάθε δύο αγώνες, καταγράφοντας 0.23 γκολ και 0.23 ασίστ ανά 90 λεπτά. Παράλληλα, έχει 50% ευστοχία στα σουτ και 50% επιτυχία στις 1.62 ντρίμπλες που επιχειρεί. Δημιουργικά, τροφοδοτεί την αντίπαλη περιοχή με 2.2 πάσες, ενώ οι 1.62 σέντρες του συνοδεύονται κι από ένα πολύ ικανοποιητικό 35.7% ποσοστό επιτυχίας.

Όσον αφορά το build-up, έχει 97.6% ευστοχία στις πάσες προς τα πίσω, αλλά ταυτόχρονα βοηθά ουσιαστικά στην ανάπτυξη μεταβιβάζοντας τη μπάλα στο επιθετικό τρίτο 2.9 φορές ανά αγώνα με 68% επιτυχία.

Τέλος, για τα αμυντικά του καθήκοντα τα νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς καταγράφει 5.22 κλεψίματα κι επεμβάσεις ανά αγώνα, πραγματοποιεί 7.65 ανακτήσεις μπάλας και κερδίζει το 53.3% των αμυντικών μονομαχιών του, οι οποίες ανέρχονται σε 6.96 ανά παιχνίδι.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε πως πέρα από τα νούμερά του, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει και για το ήθος του. Θυμόμαστε στο ματς της Καλαμάτας με τον Πανιώνιο τον περασμένο Μάρτιο ότι είχε επιλέξει να μην πανηγυρίσει το γκολ που είχε σημειώσει για να βεβαιωθεί ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν είχε τραυματιστεί.