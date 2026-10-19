Ποιος είναι ο 27χρονος φορ της Καλαμάτας, που έχει βάλει 4 γκολ σε 3 συμμετοχές και πώς ο Χριστοφιλέας ρίσκαρε με την επιλογή του στο αρχικό σχήμα της Μαύρης Θύελλας.

Σε ένα από τα πιο χορταστικά παιχνίδια της φετινής σεζόν στη Super League, η Καλαμάτα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 4-3 απέναντι στον ΟΦΗ, με άπαντες να... παραμιλούν με την εμφάνιση του Νταβίντ Κουρμινόφσκι.

Ο 27χρονος Πολωνός, που πολύ πρόσφατα συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, έβαλε τρία από τα τέσσερα γκολ της Μαύρης Θύελλας, αξιοποιώντας όλες τις τελικές προσπάθειες που έκανε κατά τη διάρκεια του ματς στη Νεάπολη.

Ποιος είναι, όμως, ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι, που έκανε ένα ιστορικό χατ-τρικ για λογαριασμό των Μεσσηνίων;



Γεννημένος στις 24 Φεβρουαρίου 1999 στο Σρεμ της Πολωνίας, ο Κουρμινόφσκι έχει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της Λεχ Πόζναν, ενώ χρίστηκε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της πατρίδας του.

Η καριέρα του «εκτοξεύτηκε» στη Σλοβακία με τη φανέλα της Ζίλινα, όπου έκανε μια εξαιρετική σεζόν το 2020-21, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος σημειώνοντας 19 τέρματα, ενώ παράλληλα κέρδισε τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης.

Οι πολύ καλές του εμφανίσεις στους Σλοβάκους προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της βελγικής Άαρους, η οποία στη συνέχεια προχώρησε στην απόκτησή του. Εκεί σκόραρε τρία γκολ σε 33 εμφανίσεις. Έπειτα, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Ζαγκλέμπιε Λούμπιν, όπου έγινε βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής της στην πρώτη κατηγορία, σημειώνοντας συνολικά 22 γκολ σε 69 εμφανίσεις, από το 2022 έως το 2025.

Το καλοκαίρι του 2026, η διοίκηση της Καλαμάτας αποφάσισε να τον φέρει στη Μεσσηνία για αν ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της εν όψει της επιστροφής τους στη Super League. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, είχε στη φαρέτρα του τόσο τον 27χρονο Πολωνό στράικερ, όσο και τον Μπολίβαρ. Ο ίδιος θεωρούσε εξ αρχής πως διέθετε δύο ισάξιους σέντερ φορ, όμως ο Κουρμινόφσκι ταλαιπωρήθηκε για αρκετό καιρό από έναν τραυματισμό που καθυστέρησε την ένταξή του στη Μαύρη Θύελλα.

Το τελευταίο διάστημα κατάφερε να επιστρέψει δριμύτερος, να βρει ξανά τη φόρμα του και να πείσει τον προπονητή του να του δώσει μια ευκαιρία στο αρχικό σχήμα της Καλαμάτας. Ο Χριστοφιλέας, φυσικά και δικαιώθηκε απόλυτα για την απόφασή του να τον εμπιστευτεί ξεκινώντας τον βασικό για δεύτερο σερί παιχνίδι, προτιμώντας τον μάλιστα αντί του Μπολίβαρ που έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Ο Πολωνός φορ έχει εξελιχθεί στον απόλυτο εκτελεστή της ομάδας του Έλληνα κόουτς. Σε μόλις 3 εμφανίσεις και 152 λεπτά συνολικού χρόνου συμμετοχής, έχει προλάβει να σημειώσει τέσσερα γκολ. Σκοράρει ένα γκολ κάθε 38 λεπτά, έχοντας συνολικά 5 τελικές προσπάθειες εντός εστίας.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας το πραγματοποίησε μόλις τον προηγούμενο μήνα, όπου πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Νεάπολη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για 70 λεπτά στην εκτός έδρας νίκη της Καλαμάτας με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, ανοίγοντας εκεί λογαριασμό με τη μεσσηνιακή ομάδα.

Κόντρα στον ΟΦΗ έπαιξε για 62 λεπτά και κατάφερε να παραβιάσει τρεις φορές την εστία του Χριστογεώργου, ολοκληρώνοντας το 6ο χατ-τρικ της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Πολωνός στράικερ ανοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό αξιοποιώντας την πάσα του Καλουτσικίδη, διπλασίασε τα τέρματά του στο 18ο λεπτό με παρόμοιο τρόπο και ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ στο 59ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 3-1. Με την επίδοσή του απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Κόντη, ο Κουρμινόφσκι έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Καλαμάτας που πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο σε αγώνα της Α' Εθνικής.

Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Σκωτσέζος Λι Μπούλεν, στις 5 Απριλίου του 1998, σε ένα ματς απέναντι στον Ηρακλή που είχε λήξει 3-1. Χρειάστηκαν να περάσουν περισσότερα από 28 χρόνια για να επαναλάβει κάποιος το ίδιο επίτευγμα με τη φανέλα της μεσσηνιακής ομάδας.