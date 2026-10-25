Ζότα: «Το μυστικό μας είναι η ενότητα, θα πάρω τη μπάλα σπίτι μου»

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε για το χατ τρικ του και για την εικόνα του Ολυμπιακού μετά το 5-0 με την Καλαμάτα. Τι είπε ο Σμαϊλοβιτς.

Ο Ζότα έκανε το χατ τρικ και ο Σμαϊλοβιτς από την άλλη είχε μία πειστική και καλή εμφάνιση στο Ολυμπιακός - Καλαμάτα (5-0). Μετα τον αγώνα ο Πορτογάλος είπε στο Magenta TV για:

Τα γκολ του, το πρώτο του χατ τρικ και το εάν θα πάρει τη μπάλα σπίτι του: Ναι αλλά το σημαντικό είναι να νικά την ομάδα. Πάντα βοηθάω την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ αλλά το πιο σημαντικό είναι να βοηθάω την ομάδα.

Δουλεύουμε πάρα πολύ. Η ενότητα είναι το μυστικό της ομάδας. Είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και πολύ καλοί και για αυτό έρχονται τα αποτελέσματα. Τη μπάλα θα την πάρω στο σπίτι μου.

Ο Σμαϊλοβιτς από την άλλη ανέφερε για:

Το ματς και τον Ολυμπιακό:

Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το αποτέλεσμα και ότι όλοι οι συμπαίκτες μου γύρω μου ήταν πολύ καλοί. Έχουμε πολύ καλή νοοτροπία. Έχουμε πολύ ποιότητα.