Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγώνα με την Καλαμάτα είχε ενεργή συμμετοχή σε φάσεις για γκολ και έβαλε και το πρώτο του τέρμα με τον Ολυμπιακό.

Λίον Μπέιλι. Μία μεταγραφή που αποκτήθηκε σε μία λογική του να κάνει τη διαφορά με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος εξτρέμ με την παρουσία του και στην Αγγλία έπιασε Λιμάνι με την προοπτική να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» για τα άκρα της επίθεσης των Πειραιωτών.

Ο αριστεροπόδαρος διεθνής Τζαμαϊκανός ακραίος κυνηγός μετρά 3 ματς με τον Ολυμπιακό με 1 γκολ και είναι γνωστό ότι ήθελε τον χρόνο του ώστε να επανέλθει στο 100 τις 100 και ενώ κάποιες ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα τον είχαν αφήσει λίγο πιο πίσω. Ο Μπέιλι έκανε αυτό το νέο ξεκίνημά του με το Ολυμπιακός - Καλαμάτα (5-0).

Σε αυτόν τον αγώνα είχε το πιο «γεμάτο» και καλό του 17λεπτο στον Ολυμπιακό. Συνεργάστηκε με τον Μάριους στο γκολ του Αφρικανού το οποίο δεν μέτρησε και ενώ στο 85ο λεπτό μετά από εκ νέου συνεργασία με τον έμπειρο φορ που έπαιζε στην Τουρκία με πολύ καλή ατομική του κίνηση και σουτ βρήκε δίχτυα για το 5-0 και το πρώτο του προσωπικό γκολ στους Πειραιώτες.

Η «υπόκλισή» του προς τον κόσμο που ακολούθησε ήταν μία κίνηση ευγνωμοσύνης αλλά και ατομικής ανακούφισης καθώς παίκτες του βεληνεκούς του Μπέιλι πάντα θέλουν να αποδεικνύουν πράγματα και να προσφέρουν. Ο Μπέιλι σε ένα διάστημα που δεν ήταν μεγάλο κατάφερε να έχει 1 γκολ με 1 τελική και ενώ έφτιαξε φάση για γκολ που ακυρώθηκε με υπόδειξη οφσάιντ. Προσπάθησε να συμβάλλει και στο σκέλος του πρέσινγκ αλλά το σημαντικότερο για εκείνον από πλευράς ψυχολογίας ήταν το τέρμα και τα πρώτα δυνατά του δείγματα.

Το Ολυμπιακός - Καλαμάτα δεν ήταν για τους Πειραιώτες ένα παιχνίδι με τον υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας. Θα έρθουν πολύ πιο δύσκολοι αγώνες. Ήταν ωστόσο μία αναμέτρηση που έφτιαξε το ποδοσφαιρικό κέφι του Μπέιλι και η πρώτη του φορά στον Ολυμπιακό που βγάζει τόσο καλό αγωνιστικό πρόσημο.

Ο Μπέιλι με την Καλαμάτα είχε