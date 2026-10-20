Η Καλαμάτα εξασφάλισε θύρα για τους φθλάθλους της στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο ματς με τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10).

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης» στην 8η αγωνιστική της Super League και σε ένα ακόμα φετινό παιχνίδι θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της.

Η Μαύρη Θύελλα, όπως ανακοίνωσε, κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήρια για τους φιλάθλους της, οι τιμές των οποίων ορίστηκαν στα 20 ευρώ.

Η ανταπόκριση του κόσμου της ομάδας είναι συγκινητική από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος, καθώς δίνει πάντα το «παρών» τόσο στην προσωρινή έδρα των Μεσσηνίων στη Νεάπολη όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει κληθεί να δώσει στη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 27 και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-kalamata-away-section

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη.