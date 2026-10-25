Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο +2 από Ολυμπιακό και +4 από την Ενωση

Το αγχωτικό 1-0 στο Βόλο κράτησε τον Παναθηναϊκό μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μια εβδομάδα πριν να υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Ηρακλής – Κηφισιά 2-3

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 4-0

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός 0-1

Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)

H Βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 21

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 17

4. ΠΑΟΚ 15

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5. Άρης 13

6. Κηφισιά 11

7. Καλαμάτα 10

8. ΟΦΗ 10

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9. Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 6

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 3

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** ΑΕΚ, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Αρης έχουν ματς λιγότερο.

*** Ο Ατρόμητος έχει δύο ματς λιγότερα.



Επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός (7μμ)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7μμ)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)

Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)

