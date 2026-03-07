Το γκολ του Μορέιρα έγραψε ιστορία για την Καλαμάτα! Η «Μάυρη Θύελλα» επικράτησε 0-1 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και μετά από 26 χρόνια επιστρέφει στη Σούπερ Λίγκα, εξασφαλίζοντας την άνοδο 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Με «χρυσό» σκόρερ τον Μέντες Μορέιρα, η Καλαμάτα επικράτησε 0-1 του Πανιωνίου στο ντέρμπι ανόδου της Νέας Σμύρνης και πανηγύρισε μαθηματικά την πρωτιά και την άνοδο στη Superleague έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια!

Το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη έφτασε τους 34 πόντους και με το +8 από τον «Ιστορικό» και δυο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε των Playoffs, πήρε το εισιτήριο για τα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την άλλη οι γηπεδούχοι μετά το διπλό στην πόλη της Μεσσηνίας (0-2, 15/2), «αυτοκτόνησαν», με 2 ήττες (από Καλαμάτα και Μαρκό) και ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό Β', χάνοντας το όνειρο της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία.

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολλή ένταση και σκληρά μαρκαρίσματα, ενώ πριν φτάσουμε στο εικοσάλεπτο, ο Δημήτρης Κολοβός αποβλήθηκε για χτύπημα στο πρόσωπο του Μάντζη και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Παρόλα αυτά ο «Ιστορικός» ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος, με τον Γιάκοβλεφ στο 32' να πατάει περιοχή αλλά να αστοχεί από καλή θέση.

Πέντε λεπτά μετά (37') ήταν η σειρά της «Μαύρης Θύελλας», με τον Γιαννακόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του Στρούγγη. Ωστόσο, ο κίπερ του Πανιωνίου δεν είχε απάντηση στο 39'. Ο Μορέιρα υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή, πέρασε όμορφα τον αντίπαλό του και εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με μια δύσκολη επέμβαση του Γκέλιου σε κεφαλιά του... Στρούγγη (45+1') που παραλίγο να σκοράρει σε λάθος εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Μεσσηνίας είχε ξεκάθαρο στόχο να προστατεύσει το προβάδισμά της, και να «χτυπήσει» σε ενδεχόμενη κόντρα. Αυτό παραλίγο να συμβεί στο 67' με τον Παμλίδη που κόπηκε τελευταία στιγμή, ενώ τρία λεπτά αργότερα (70') η κεφαλιά του μετά από κόρνερ έφυγε άουτ.

Αυτή ήταν ουσιαστικά και η τελευταία αξιόλογη φάση του αγώνα, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει τη «Μαύρη Θύελλα» ξανά στη Superleague έπειτα από το μακρινό 2000!

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (58' Φοκάμ), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς (58' Κιάκος), Μπελμόντ (83' Παπαγεωργίου), Ντίαζ, Κολοβός, Μόρσεϊ (72' Κρητικός), Μωραϊτης (58' Βοϊλης), Γιάκοβλεφ.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μαξιμιλιάνο, Οικονόμου, Κατάλντι (83' Μπονέτο), Τσέλιος (63' Παμλίδης), Μέντες Μορέιρα (71' Κοτσόπουλος), Μάντζης (83' Τσελεπίδης), Μιράντα (71΄Τσορνομάς).

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 0-3

Το Μαρκό πήρε την πρώτη του νίκη στη διαδικασία των Play Off του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντη με 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό, όταν ο Κυριακίδης επιχείρησε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μίλερ άνοιξε το σκορ με σουτ στην κίνηση. Στο 35ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά.

Η Μαρκό διπλασίασε το προβάδισμα της στο 61' με τον Μπετσίροβιτς και τελείωσε το ματς στο 78' Ο Μπότης απέκρουσε το πέναλτι του Μεντόσα και στην επαναφορά ο Γιόχανσον διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Μπότης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά (82′ Γιουσούφ), Μαρτίνης, Δάμα (56′ Αργυρίου), Ζούγλης (56′ Κεϊτά), Λιατσικούρας (71′ Λιάτσος), Φίλης (82′ Τουφάκης), Θαρθάνα, Τανούλης, Κουτσίδης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπετσίροβιτς (63′ Οικονομίδης), Νεκούλ (63′ Μεντόζα), Στάμου, Ντέντλερ (74′ Μπουσάι), Μιούλερ (86′ Αντίνο), Αλεξόπουλος (74′ Γιόχανσον), Σμάλης, Κωνσταντόπουλος, Κυριακίδης.