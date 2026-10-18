Χριστοφιλέας: «Είμαστε τρελοί, η Καλαμάτα έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές»

Οι ατάκες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για τη μεγάλη νίκη της Καλαμάτας επί του ΟΦΗ.

Η Καλαμάτα μετά τον θρίαμβο στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, πήρε στη Νεάπολη μία τρομερή νίκη με 4-3 επί του ΟΦΗ.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μεσσηνίας Παναγιώτης Χριστοφιλέας μετά τη σπουδαία νίκη, τόνισε ότι όλοι είναι τρελοί στην ομάδα του κι ότι αυτή διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χριστοφιλέας:

«Θέλω να τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και περιμένουν να πάμε να τους χαιρετήσουμε. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι μας λένε τρελούς. Είμαστε τρελοί, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Παίξαμε κόντρα σε μια υπέροχη ομάδα, νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει πιο γρήγορα το παιχνίδι αν είμασταν πιο κυνικοί και πιο ομαδικοί. Είχα πει για τον Βάργκας στο προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα έπρεπε να δώσει τη μπάλα και δεν την έδωσε. Όμως δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα που κυνηγάει το σκορ, δεν θέλουμε να κάνουμε καθυστερήσεις, δεν θέλουμε να πέφτουμε κάτω, θέλουμε να βάζουμε γκολ.

Σίγουρα κάναμε πολλά λάθη, γιατί αν ένα παιχνίδι γυρίζει έτσι είναι πολλά τα λάθη, όμως έχουμε το ψυχικό σθένος, την ποιότητα και το μυαλό να μπορούμε να το πάρουμε και αυτό το παιχνίδι με δέκα παίκτες.

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι έκπληξη η Καλαμάτα, όμως για εμάς είναι χαρά, ξέρουμε πώς δουλεύουμε. Σήμερα είδατε πόσο μας έλειπε ο Βάργκας στα προηγούμενα ματς, πόσο μας έλειπε ο Κουρμίνοφσκι το προηγούμενο διάστημα, πόσο μας έλειπε και ο Σίγκουρντσον. Η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές που πιστεύουν στο πλάνο και το υπηρετούν πιστά».