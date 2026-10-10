Το promo βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη σύγκρουση με τον Ολυμπιακό.

Η μητέρα των μαχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», πράξη πρώτη για την τρέχουσα σεζόν.

Το τριφύλλι προλόγισε το ντέρμπι αιωνίων με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Με τον Παρθενώνα, το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Λυκαβηττό από τη μία πλευρά και το λιμάνι του Πειραιά από την άλλη.

«Δύο κόσμοι, δύο πόλεις, δύο σύλλογοι συγκρούονται, η επιλογή είναι μία. Η νίκη», ανέφερε το τριφύλλι, το οποίο συνόδευσε το βίντεο με πράσινα γκολ, τόσο σε ντέρμπι περασμένων δεκαετιών, όσο και πρόσφατα με Σισέ, Μπεργκ, Ιωαννίδη, Ταμπόρδα, Ντέσερς σε πρώτο πλάνο.

Το βίντεο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι